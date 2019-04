Salvini:governo avanti? Chiedete al M5S

marattin : Salvini teme che la norma c.d. ‘Salva Roma’ accolli allo Stato i debiti del comune. Ma non si è accorto che è già a… - AndreaMarcucci : Da quando Salvini e Di Maio sono al Governo l'Italia è più debole e più isolata nel mondo,l’occupazione è diminuita… - Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… -

Ilandrà? "agli amici 5 Stelle". Così il vicepremier. "Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni. Lavorerò per l'Italia nei prossimi anni". Sulla norma "salva Roma"spiega che la Lega "sta ragionando su un piano d'azione per Roma Capitale. Non servono soldi, ma un'amministrazione più efficiente". Torna sul caso Siri, il sottosegretario leghista indagato:"Si sciacqui la bocca chi accosta la Lega alla mafia". E aggiunge che il premier Conte non ne ha chiesto le dimissioni.(Di mercoledì 24 aprile 2019)