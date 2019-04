Reddito, domande da 900 mila famiglie

SkyTG24 : Le risposte più divertenti di #inpsperlafamiglia alle domande degli utenti sul reddito di cittadinanza ?? - SimonaMalpezzi : #Reddito flop: 487 mila domande su 1,3 mln di beneficiari. Solo 1/3 degli aventi diritto prenderà il sussidio. Ma n… - lucfontana : Reddito di cittadinanza, i numeri delle domande regione per regione (via @Corriere) -

Per ildi cittadinanza sono già arrivateda 900nuclei familiari, che corrispondono a circa 2,7 milioni di persone.La stima nella relazione tecnica è di 1,3 milioni di nuclei. Lo ha detto il presidente dell' Inps, Tridico, a Circo Massimo su Radio Capital parlando di "un buon risultato" Non tutte lesono state elaborate,precisa,sottolineando che"il tasso di rifiuto è del 25%"."Quota 100è una misura"giusta e sostenibile",necessaria per superare "l'ingessamento alle uscite determinato dalla riforma del 2011".(Di mercoledì 24 aprile 2019)