TelevideoRai101 : Chiesti 12anni per 're eolico' Nicastri -

Il Pm della Dda di Palermo, De Leo, ha chiesto 12 anni di carcere per concorso in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni per l'imprenditore Vito, detto il "re dell'".è stato coinvolto nell'inchiesta su un giro di mazzette alla Regione che ha per protagonista Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega. L'inchiesta ha una tranche romana che riguarda il sottosegretario della Lega Armando Siri, indagato per corruzione.(Di mercoledì 24 aprile 2019)