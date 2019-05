AVENGERS | ENDGAME 2019 - La recensione

Dwayne Johnson si congratula con i Marvel Studios per AVENGERS : Endgame : Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram un video in cui si congratula con i Marvel Studios per gli incassi record registrati al botteghino con l’uscita al cinema del film “Avengers: Endgame“. L’attore che di recente ha prodotto la pellicola Shazam! targata Dc Comics, potrebbe in futuro entrare nel Marvel Cinematic Universe? Dwayne Johnson in un video postato sul suo ... Leggi tuttoDwayne Johnson si congratula con i ...

AVENGERS : Endgame è troppo lungo - i fan chiedono le pause al cinema : nuovo film sui supereroi Marvel della Disney, è così lungo che i cinema britannici sono stati costretti a programmare pause durante le proiezioni . La pellicola è tra i film più lunghi di sempre sul ...

I migliori meme di AVENGERS : Endgame : Nei cinema da appena una settimana, Avengers: Endgame ha già battuto tutti i possibili record di incassi e attirato l’attenzione di molti fan che si sono riversati sui social per commentare l’episodio finale della saga Marvel. Per tutelare chi ancora non è riuscito a godersi la pellicola, sono diventati virali alcuni spoiler senza contesto, collage di immagini riferiti all’intreccio del film che, in maniera referenziale, ...

Cina - piange per tutta la durata di 'AVENGERS : Endgame' : viene ricoverata in ospedale : Dopo solo un weekend dalla sua uscita, Avengers: Endgame è diventato uno dei film di maggior successo mai usciti con incassi da record. Le emozioni suscitate agli spettatori hanno superato le aspettative. In Cina ad esempio, primo Paese a proiettare il film Disney/Marvel Studios, una ragazza ha pianto per tutta la durata della premiere di ben tre ore, arrivando addirittura ad accusare un vero e proprio malore. Fortunatamente immediato è stato il ...

Huawei ha inserito una pubblicità della serie P30 al termine di AVENGERS : Endgame in alcuni cinema : Con una sapiente mossa pubblicitaria Huawei ha inserito una breve della serie Huawei P30 al termine dei titoli di coda di Avengers; Endgame. L'articolo Huawei ha inserito una pubblicità della serie P30 al termine di Avengers: Endgame in alcuni cinema proviene da TuttoAndroid.

AVENGERS : Endgame - incassi da record per la saga Marvel : Avengers: Endgame è l'ultimo film prodotto da Marvel Studios e approdato sul maxi schermo a partire dal 26 aprile. Una pellicola che ha lasciato i fan con il fiato sorpreso, ma che soprattutto ha registrato un incasso pazzesco. Soltanto nel primo fine settimana dall'uscita, i botteghini americani hanno riscontrato dei guadagni pari a 350 milioni dollari, per un totale di 1,2 miliardi di dollari a livello mondiale. Mai nella storia un film aveva ...

AVENGERS : Endgame - Don Cheadle vorrebbe Deadpool nei Vendicatori : Avengers: Endgame – Don Cheadle che nel film targato Marvel Studios veste i panni di War Machine, ha dichiarato a Variety di voler vedere Deadpool nel team degli Avengers. Il celebre eroe degli X-Men interpretato al cinema dall’attore Ryan Reynolds, potrebbe unirsi ai Vendicatori? Visualizza questo post su Instagram Ninguem disse que não ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, Don Cheadle vorrebbe Deadpool nei ...

AVENGERS : Endgame - chi c’è dietro il misterioso account che faceva spoiler su Twitter già lo scorso dicembre? : http://www.youtube.com/watch?v=NUUd7oIAAW4 ATTENZIONE: spoiler sulla trama di Avengers: Endgame L’ansia è cresciuta al limite dell’impossibile la settimana scorsa e ancora di più nei primi giorni dopo l’uscita: nessuno voleva che la storia epica di Avengers: Endgame trapelasse tanto da rovinare la sorpresa dei fan che accorrevano al cinema a gustarsi l‘ultima avventura del team di supereroi come lo conoscevamo (c’è ...

Redmi X - lo smartphone dedicato a AVENGERS : Endgame : (Foto: Weibo @Xiaomi) Redmi X sarà la versione speciale dello smartphone del brand cinese che sarà dedicato all’ultimo capitolo della saga dell’universo Marvel ovvero Avengers: Endgame. Si ripete la storia già vista in passato con un altro colosso di Pechino come OnePlus che aveva confezionato l’edizione limitata OnePlus 6 Infinity War. Redmi X Avengers sarà un modello di alto range con caratteristiche tecniche al top e un ...

AVENGERS : Endgame - fan piange per tutto il film e viene ricoverata in ospedale : Dopo un fenomenale primo weekend al botteghino a livello mondiale, Avengers: Endgam e è diventato uno dei film di maggior successo finanziario mai realizzati. Apparentemente, l'epopea dei supereroi ...

Da Scarlett Johansson a Brie Larson - le eroiche ragazze di AVENGERS Endgame : 2012, in origine sono in tre: Scarlett Johansson Natasha Romanoff, la super spia nota come Vedova Nera, e Gwyneth Paltrow, Pepper Potts, si ritrovano in The Avengers, una a badare all'incontenibile Bruce Banner in bilico tra se stesso e Hulk, l'altra esperta nel contenere l'ego non meno difficile del compagno Tony Stark (Iron Man); Cobie Smulders, invece, come Maria Hill dello Shield è il braccio destro di Nick Fury (Samuel L ...

AVENGERS : Endgame - picco di ricerche anche su PornHub : Avengers: Endgame è uscito da noi da meno di una settimana e ha già infranto parecchi record: il film che chiude un decennio di pellicole del Marvel Cinematic Universe, infatti, ha superato in un solo weekend al botteghino l’incasso monstre di 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, divenendo già con soli quattro giorni d’uscita il film più visto del 2019. Ma certi primati Iron Man e compagni non li hanno conquistati solo al ...

Cinema : successo planetario per 'AVENGERS : Endgame' : I Vendicatori battono se stessi al botteghino. 1 miliardo e 200 milioni di dollari di incassi nel mondo, 350 milioni solo negli Stati Uniti nel primo weekend di programmazione: sono le cifre record...

Disney : incassi record per AVENGERS Endgame : Numeri record per Avengers Endgame al botteghino, con un incasso mondiale pari a 1,2 miliardi di dollari nel suo weekend di debutto . Si tratta della cifra d'incasso più alta mai registrata da una ...