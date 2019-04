M5S: nessuno stralcio del Salva Roma

Daniele_Manca : Lega alla disfida sul 25 aprile: non parteciperà nessuno dei ministri alle celebrazioni, #andiamobene, la storia ne… - Corriere : Di Battista (M5S): «Tanti soldi per Notre-Dame nessuno per la Libia» - GianlucaVasto : Alla #Moretti forse, a forza di cambiare poltrone, gira la testa ed è un po' confusa: #M5S ha dimostrato di non far… -

"Non è stato discusso il decreto crescita" in CdM, "dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il 'Capitale". Lo sottolineano fonti di governo del M5S, contestando le parole del vicepremier Matteo Salvini che annunciava lodel '' dal Decreto crescita e la redazione di un provvedimento di aiuto a "tutti i Comuni".(Di martedì 23 aprile 2019)