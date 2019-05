Anche il Far East Film Festival di Udine firma la Carta per la parità e l'inclusione : ... in occasione della Lecture THE HOLLYWOOD WORLD OF HONG KONG SUZIE con Kiki Fung e Angie Chen, nella quale si parlerà del mondo Suzie Wong in riferimento al Film di Richard Quine, cioè della ...

Far East Film Festival - Udine capitale della nuova Via della Seta : Dal 26 aprile al 4 maggio , Udine diventa per la 21a volta la capitale del cinema asiatico con la più grande rassegna cinematografica al mondo dedicata all'estremo oriente: il Far East Film Festival , ...

Mike Figgis al Far East : un regista, ma anche scrittore, compositore, fotografo, cui piace prendere rischi artistici muovendosi tra il mainstream e l' underground con estrema disinvoltura e sarà presente a Udine come ...

Far East Film Festival 2019 - il programma : Se dici "cinema orientale", non puoi non pensare al Far East Film Festival, che torna con la 21esima edizione a Udine dal 26 aprile al 4 maggio 2019. Con la sua atmosfera unica e irresistibile, la manifestazione friulana ancora una volta ci porta nel mondo della cinematografia proveniente da Cina, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia. Con un bel parterre di ...

FEFF - Far East Film Festival 21 : ... visitare il sito: www.farEastFilm.com FEFF - Far East Film Festival 21 Udine UD Dal 26/04/19 al 04/05/19 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.farEastFilm.com Vedi Calendario Spettacoli >>> ...

Far East Film Festival 21 - pronti a ripercorrere la Via della Seta : , prodotto da Lee Chang-dong e diretto dalla giovane Lee Jong-un , il FEFF rende omaggio a quell'enorme ferita, umana, politica, sociale, così difficile da cicatrizzare.

Presentato il Far East Film Festival. A Udine dal 26 aprile al 4 maggio 2019 - Udine 20 : Film che parlano la lingua dell'attualità, spesso direttamente della cronaca, a iniziare dal racconto collettivo Ten Years, dopo Hong Kong, l'asse narrativo si sposta in Giappone e in Thailandia, e ...

'Birthday' di Lee Jong-un inaugura il Far East : 16 aprile 2014. Corea del Sud. Il traghetto Sewol, che dal porto di Incheon deve raggiungere l'Isola di Jeju, s'inclina fatalmente su un lato e s'inabissa, uccidendo più di 300 passeggeri. Sono quasi ...