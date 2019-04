Clima, Bloomberg dona 5,5 milioni

Nlorisis : @DiegoFusaro La ragazzina vuole rimediare al fallimento dei 'grandi'. ?? - benito_colonna : Per gli scettici dei cambiamenti climatici ?????? -

Il miliardario ex sindaco di New York Michaelhato altri 5,5di dollari al programma per ildella Nazioni Unite,per compensare la quota Usa venuta meno in seguito all'uscita di Washington dall'accordo di Parigi annunciata dal presidenteld Trump. "Abbiamo promesso al mondo di rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi Se l'amministrazione non mantiene l'impegno,lo deve fare il popolo americano" ha twittato.(Di martedì 23 aprile 2019)