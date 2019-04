mapiele : RT @francescatotolo: La #Cassazione: accogliere migranti gay non protetti nel loro Paese, dopo aver accolto il ricorso di un cittadino gay… - 25091264 : RT @francescatotolo: La #Cassazione: accogliere migranti gay non protetti nel loro Paese, dopo aver accolto il ricorso di un cittadino gay… - TelevideoRai101 : Cassazione:'Protezione ai migranti gay' -

Non si può negare lo status di rifugiato aiche, per la loro dichiarata omosessualità, rientrando nel Paese di origine corrano "rischi effettivi" per la loro incolumità. Lo ha stabilito la Corte di, accogliendo il ricorso di un ivoriano. Musulmano, sposato e due figli, l'uomo lamentava di essere stato oggetto di disprezzo da parte della famiglia e della comunità. La sua richiesta diera stata però respinta in quanto in Costa d'Avorio l'omosessualità non è considerata un reato.(Di martedì 23 aprile 2019)