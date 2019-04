TelevideoRai101 : Mosca: giudicheremo Zelensky da azioni -

Perc'è la possibilità di migliorare i rapporti con l'Ucraina sotto la guida di. Lo ha detto il primo ministro russo, Medvedev, aggiungendo tuttavia di non farsi "illusioni". Il portavoce del Cremlino ha riferito che la Russia giudicherà il nuovo presidente ucraino dalle. "Rsipettiamo la scelta degli ucraini, ma la legittimità di queste elezioni è stata messa in discussione quando a 3 milioni di cittadini ucraini che vivono in Russia è stato negato il voto".(Di lunedì 22 aprile 2019)