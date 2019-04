Kiev, ballottaggio Poroshenko-Zelenski

HelgaCZanotti : RT @castellettir: Mezzanotte passata. Tra poche ore si aprono i seggi per il ballottaggio presidenziale in #Ucraina tra #Zelenskiy e #Poros… - ParidePalumbo : RT @castellettir: Mezzanotte passata. Tra poche ore si aprono i seggi per il ballottaggio presidenziale in #Ucraina tra #Zelenskiy e #Poros… - giancarlocastel : Un tribunale amministrativo di Kiev sta decidendo sulla richiesta di un avvocato (filo-Poroshenko) di escludere Zel… -

Seggi aperti in Ucraina per ildelle presidenziali. La sfida è tra il presidente uscente, Petro, e l'attore comico Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo è il favorito secondo i sondaggi che lo danno intorno al 70%. Si vota fino alle 20.00 (le 19.00 in Italia). Sono chiamati alle urne circa 31 milioni di elettori. Al primo turno, il 31 marzo, il 41enne comico ha ottenuto il 30,24%, circa il doppio di, che si è fermato al 15,95%(Di domenica 21 aprile 2019)