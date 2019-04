Incendio in azienda rifiuti bergamasca

repubblica : Bergamo, incendio in azienda di trattamento rifiuti, il sindaco di Rogno: 'Tenete chiuse le finestre' - Agenzia_Ansa : Incendio nell'azienda di #rifiuti #Valcart di #Rogno, il sindaco: 'Chiudete le finestre' #ANSA - emergenzavvf : #Castelfidardo (AN) #16aprile 6:00, in fiamme dall’alba di #oggi il deposito in un’azienda produttrice di articoli… -

A Rogno,nel Bergamasco, un'alta colonna di fumo. Dalle 4 di stanotte le fiamme stanno distruggendo il capannone della "Valcart',la principaledidella Valcamonica. Al lavoro oltre dieci squadre di vigili del fuoco.L'attività di spegnimento proseguirà per tutta la giornata. Sulle cause non è escluso il dolo. Nella zona si avverte odore di plastica bruciata. Il sindaco di Rogno,Colossi, ha emesso un'ordinanza nella quale si invitano i cittadini a chiudere porte e finestre delle abitazioni.(Di domenica 21 aprile 2019)