Veronica Maya sposa il marito Marco Moraci per la terza volta

(Di sabato 20 aprile 2019) Dopo il rito civile e quello religioso, la conduttrice tv ha deciso dire ancora suocon una cerimonia sempre di stampo civile, ma questapiù all'insegna del divertimento, in stile anni Trenta, organizzata dal suo amico Enzo Miccio.ha raccontato in una intervista al settimanale "Gente" che il prossimo 24 aprile sposerà per lail compagno: "Mi sposo per lacon lo stesso uomo, ma non per capriccio o stravaganza, o per attirare l'attenzione. Il motivo è che io esiamo talmente innamorati che dirci 'sì, ti amerò per sempre' due volte non ci basta. Ma giuro che allami fermo"Le terze nozze saranno celebrate a Piano di Sorrento : "Ho deciso di farlo qui perché le mie radici affondano in questa terra magnifica. Avevo voglia di condividere questo momento così importante con i luoghi e le persone che nella mia vita hanno un valore. Arriverò dal mare e raggiungerò la chiesetta, minuscola ma splendida. Saremo un'ottantina e per tutta la durata della funzione staremo tutti vicini, molto vicini".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...