Ognuno di noi ha una dignità! Papa Francesco incontra il comico gay

(Di sabato 20 aprile 2019) Bergoglioa Santa Marta uninglese dichiaratamente omosessuale: "La gente che scarta per l'aggettivo, non ha cuore umano.di noi è una persona". Queste le parole cheha pronunciato Stephen Amos, uninglese dichiaratamente omosessuale. L'incontro, a cui hanno partecipato anche i collaboratori dell'attore è avvenuto nei giorni scorsi a Casa Santa Marta. Nel corso dell'incontro Amos ha raccontato di non sentirsi accettato dalla Chiesa "come uomo omosessuale". A questa confessioneha replicato che "di noi è una persona" e, quindi, "ha una dignità. Se una persona ha una tendenza così o un'altra questo non toglie la dignità della persona e la gente che preferisce scegliere o scartare la gente per l'aggettivo è gente che non ha cuore umano".