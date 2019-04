NotizieIN : Donna ferita in casa, arrestato figlio - TelevideoRai101 : Donna ferita in casa, arrestato figlio - cagliaripad : Grave incidente stradale nella notte all'uscita di Cagliari -

Unadi 61 anni residente a Chiusi (Siena) è ricoverata in rianimazione al Policlinico universitario delle Scotte di Siena in gravi condizioni. Ildi 32 anni con il quale abitava è stato fermato e accusato di tentato omicidio. Laè stata colpita con un coltello da cucina di circa 32 cm, ritrovato sul suo letto. Ha riportato ferite alla faccia, al collo, all'avambraccio per cercare di parare i colpi.I soccorritori del 118parlano di "aggressione di rara ferocia". Per i carabinieri la vicenda avrebbe un'origine domestica.(Di sabato 20 aprile 2019)