Il padre le rompe il naso per l'uovo di Pasqua

(Di sabato 20 aprile 2019) L’uomo è stato arrestato... scartare l’due giorni prima diè costato alla 20enne la frattura del setto nasale. Ieri in un appartamento in via Viterbo, quartiere Baggio a Milano, undi 53 anni è stato arrestato per aver spaccato ilalla figlia che ha osato aprire l"con due giorni di anticipo. Secondo quanto riferito dagli agenti, ilavrebbe prima insultato la 20enne accusandola di aver voluto aprire e mangiare l"da sola, poi l'avrebbe aggredita violentemente sferrandole un pugno sul viso che le ha fratturato il setto nasale.Pare che l"uomo non sarebbe na certi episodi di violenza, più di una volta infatti avrebbe alzato le mani nei confronti di familiari. Già nel 2017 era stato segnalato alle forze dell"ordine per essere stato manesco e violento verso la figlia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...