Non stava bene! Sandra Cabras esce di casa e scompare

(Di venerdì 19 aprile 2019) Appello dei familiari di: «Nonbene, aiutateci a trovarla».Da ieri sera parenti e amici non hanno sue notizie e le forze dell'ordine sono già state allertate., sposata e mamma 41enne di Baunei, in provincia di Nuoro, si è allontanata dalla suacon una Modus Grigia argento targata CV570TM e non ha fatto più ritorno. Le ricerche da ieri sera si sono allargate a tutta l'Ogliastra.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...