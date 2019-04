Contatti Lega e Forza Italia per far cadere governo? Luigi Di Maio è una furia su Facebook

(Di venerdì 19 aprile 2019)Direpliche alle accuse di eventuali accordi traper farilgialloverde e formare un nuovo esecutivo insieme. Il vicepremier e leader M5s scrive su:"Lo trovo gravissimo...Sembra ci siano persinoin corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Anche oggi laminaccia di faril. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persinoin corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito Trovo grave che si prenda sempre la palla al balzo per minacciare di buttare via tutto. Ma dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini? Dove è la voglia di cambiare davvero le cose, di continuare un percorso, di migliorare il Paese come abbiamo scritto nel contratto?".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...