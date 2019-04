Anticipazioni Amici 2019, il serale : Umberto Tozzi e Raf, la sorpresa di Renato Zero

(Di venerdì 19 aprile 2019) Sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, la diciottesima edizione del talent firmato Maria De Filippi. Super Ospite, che proporrà agli allievi una 'prova folle' e inaspettata. In studio anchee Raf. Nella terza puntata il concorrente eliminato è stato Jefeo che ha perso la sfida contro Valentina. Tra i momenti più accesi della serata quello che ha visto Loredana Bertè in polemica con Jefeo e Mameli e il gesto inaspettato del tenore Vittorio Grigolo che ha baciato ail comico Pio.Nove gli allievi ancora in gara e in corsa per la vittoria. Sul palco schierati: Giordana, Mameli e Alvis per il canto e Rafael eper il ballo (squadra Bianca, guidata da Ricky Martin), mentre nella squadra Blu, guidata da Vittorio Grigolo, troviamo Tish e Alberto per il canto e Valentina e Vincenzo per la danza.coinvolgerà i talenti in gara in una 'prova folle' che solo lui conosce e totalmente inaspettata dai ragazzi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...