Il sottosegretario della Lega Armando Siri indagato per corruzione (Di giovedì 18 aprile 2019) L’indagine, condotta in parallelo dalla Procura di Palermo e Roma, ipotizza scambi di favori, utilità e denaro per agevolare aziende ritenute vicine all’imprenditore dell'eolico, prima ai domiciliari e ora in carcere, Vito Nicastri. Altri 9 indagati, tra cui Paolo Arata.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 18 aprile 2019) L’indagine, condotta in parallelo dalla Procura di Palermo e Roma, ipotizza scambi di favori, utilità e denaro per agevolare aziende ritenute vicine all’imprenditore dell'eolico, prima ai domiciliari e ora in carcere, Vito Nicastri. Altri 9 indagati, tra cui Paolo Arata.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Il sottosegretario Armando Siri è indagato per corruzione. Perquisizioni della Dia fra Palermo e Roma - HuffPostItalia : Indagato per corruzione il sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri - chedisagio : ?? Il sottosegretario per le infrastrutture e senatore della Lega, Armando Siri, è indagato per corruzione. -