Il mistero del cane trovato in mezzo all'oceano

Al momento l'animale è stato preso in custodia dall'associazione animalista Watchdog Thailand, che ha condiviso sulla propria pagina Facebook foto e video dell'animale, con la speranza di trovare il suo proprietario. Intanto, Khon Vitisak, uno degli operai che l'ha salvata, ha già pronto un 'piano B': ''Se il padrone non si fa avanti la adotto io''.

(Di martedì 16 aprile 2019) Una storia incredibile, gli operai di una piattaforma petrolifera situata a 220 km dalla terraferma hanno salvato la cagnetta, ma non hanno la più pallida idea di come sia finita in quel luogo così lontano da casa. Lo scorso 12 aprile alcuni operai hanno notato la cagnetta nelle acque dell', vicino ai piloni d'acciaio della struttura. Una femmina di circa 4 anni, finita li probabilmente a causa di una lunghissima nuotata. Gli operai hanno subito soccorso l'animale impaurito, le hanno dato cibo e acqua, e dopo poco la cagnetta ha rila forza di giocare con il personale.