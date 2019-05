Napoli | omicidio davanti alla scuola | sette arresti

Napoli - sette arresti per l'omicidio davanti a una scuola a San Giovanni a Teduccio : sette persone ritenute esponenti del clan D'Amico-Mazzarella sono state arrestate nel quartiere di San Giovanni a Teduccio , a Napoli , per l' omicidio di Luigi Mignano - considerato vicino al clan ...

Napoli - omicidio Mignano : sette arresti : 7.00 Vasta operazione di Polizia e Carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli , coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). In corso l'arresto di 7 esponenti del clan camorristico "D'Amico-Mazzarella", considerati i responsabili dell' omicidio di Luigi Mignano , ucciso lo scorso 9 aprile davanti a una scuola. In corso, inoltre, l'arresto di 5 esponenti al clan "Formicola", ritenuti responsabili degli omicidi dei ...

Napoli - 31enne fermato per omicidio : ‘Cardone accoltellò anche me ma era libero’ : È sconvolto Ciro Florio perché lui Alfredo Cardone lo conosce bene. L’uomo accusato di aver accoltellato e ucciso il padre 55enne davanti al supermarket di famiglia una settimana fa a Napoli era un suo cliente. Infatti, Floirio ha un laboratorio di tatuaggi nella città partenopea che il figlio 31enne del negoziante ha frequentato assiduamente fino a un anno fa. Tra i due si era instaurato un rapporto cordiale, poi Cardone era cambiato: era ...

Suicidio in carcere a Napoli : 'S'indaghi per omicidio colposo' : Il gip di Napoli Paola Piccirillo, 30ma sezione, ha respinto l'istanza di archiviazione in merito all'indagine sul Suicidio in carcere di Vito Esposito, il giovane napoletano, che lo scorso 7 agosto ...