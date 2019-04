WGC Match Play | Molinari chiude terzo

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari chiude al terzo posto - titolo a Kisner : L’italiano è riuscito a far sua la finalina contro Bjerregaard, chiudendo sul podio il torneo texano vinto da Kisner Francesco Molinari ha battuto il danese Lucas Bjerregaard (4/2) e si è classificato al terzo posto, confermandosi uno dei migliori giocatori del mondo, nel WGC-Dell Technologies Match Play, vinto dal Kevin Kisner, che in finale ha sconfitto Matt Kuchar (3/2). Nel secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari battuto in semifinale da Kisner : L’azzurro Francesco Molinari è stato battuto in semifinale per 1 up da Kevin Kisner, che contenderà il titolo a Matt Kuchar Francesco Molinari, superato in semifinale dallo statunitense Kevin Kisner sull’ultima buca (1 up), competerà per il terzo posto contro il danese Lucas Bjerregaard nel WGC-Dell Technologies Match Play, che si sta svolgendo sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas. Kisner è alla seconda finale consecutiva, dopo ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari in cerca di una giornata da ricordare ad Austin : Francesco Molinari è ancora in corsa al WGC-Dell Technologies Match Play di Austin. L’azzurro, che prima di quest’anno non aveva mai superato i gironi, sta ritagliandosi un ruolo di primissimo piano in questo torneo, risultando l’unico dei primi dieci del mondo ancora sulla scena. Per dare un’idea del suo momento di forma, basta guardare le prime sette buche del quarto di finale di ieri contro Kevin Na, che pure aveva ...

Golf - WGC Match Play : semifinale Molinari-Kisner. Programma - orario e tv : Francesco Molinari, per la prima volta in carriera, è in semifinale al WGC-Dell Technologies Match Play, quest’anno di scena ad Austin. Di fronte a lui, in quest’occasione, ci sarà l’americano Kevin Kisner. Di tutti i partecipanti al secondo torneo del WGC, Molinari è finora apparso quello con la migliore forma anche per i risultati conseguiti. Non stupisce, dunque, che il numero 7 del mondo sia anche l’unico rimasto dei ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play : Molinari inarrestabile - vola in semifinale : WGC-Dell Technologies Match Play, Francesco Molinari è in semifinale dopo aver battuto Kevin Na Francesco Molinari è in semifinale nel WGC-Dell Technologies Match Play, che si conclude sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas. L’azzurro ha dato spettacolo anche contro Kevin Na superandolo con l’eloquente punteggio di 6/5 che dice esattamente come siano andate le cose in campo. Gioco scintillante, massima ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari inarrestabile! Kevin Na demolito - sfida con Kevin Kisner in semifinale! : Prosegue con un’altra giornata eccezionale l’avventura di Francesco Molinari al WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo appuntamento stagionale del World Golf Championships che si sta svolgendo presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti). Dopo aver brillantemente superato negli ottavi di finale l’inglese Paul Casey (il tabellone principale del torneo si svolge interamente con la formula del Match Play), il ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari vola ai quarti! Battuto Casey - sfiderà Kevin Na. Tiger Woods supera Rory McIlroy : Francesco Molinari si qualifica per i quarti di finale del WGC-Dell Technologies Match Play. Il torinese, sul percorso dell’Austin Country Club, ha superato in modo netto l’inglese Paul Casey negli ottavi, in un Match terminato alla quattordicesima buca per 5&4 in favore dell’italiano. Soltanto con il birdie iniziale l’inglese si è trovato in vantaggio, poi Molinari ha rapidamente ribaltato la situazione e non ha più ...

Golf - Molinari show nel WGC-Dell Technologies Match Play : l’azzurro stacca il pass per gli ottavi di finale : Il Golfista italiano vince il terzo incontro consecutivo e accede al turno successivo, concludendo al primo posto il girone 7 del torneo texano Francesco Molinari, in grande condizione, ha dato ancora spettacolo nel WGC-Dell Technologies Match Play. Ha vinto il terzo incontro consecutivo (2/1 su Webb Simpson) ed è volato agli ottavi di finale concludendo a punteggio pieno il girone 7 dopo aver sconfitto in precedenza Satoshi Kodaira (5/4) ...

Golf - Tabellone WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari agli ottavi - i possibili avversari verso la finale : Francesco Molinari si è qualificato agli ottavi di finale del WGC-Dell Technologies Match Play, prestigioso torneo che si disputa con un Tabellone a eliminazione diretta dopo la fase a gironi. I migliori 16 giocatori del turno preliminare ora si affronteranno tra loro in scontri diretti, testa a testa che decreteranno chi potrà proseguire la propria avventura ad Austin (Texas, USA) e chi invece dovrà fare le valigie. Il piemontese ha vinto i tre ...