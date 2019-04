Wanda Nara replica a Spalletti | «Icardi è pronto Convocazione? Dipende solo

Inter - Wanda Nara replica a Luciano Spalletti : "Mauro Icardi non fa la differenza?" : Altissima tensione all'Inter. Dopo il ko con la Lazio, criticato per averlo lasciato in tribuna, Luciano Spalletti ha bollato Mauro Icardi come "uno che non fa la differenza". Parole forti, quelle del mister, il quale ha ricordato come l'Inter abbia mancato la qualificazione in Champions League in s

Wanda Nara - Icardi? Dipende da Spalletti : "Mauro e' pronto, ora la scelta e' solo dell'allenatore". Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, commentando a Tiki Taka la situazione del marito. "Le parole di Spalletti? Mauro e' abituato a sentire tante parole, lui e' concentrato solo sul giocare, segnare e aiutare l'Inter", ha aggiunto Wanda Nara.

Wanda Nara : “Mauro è a disposizione - ora sta all’allenatore” : Wanda Nara, ha parlato a Tiki Taka, rilasciando alcune importanti dichiarazioni su Icardi: “Mauro è a disposizione, ora deciderà l’allenatore quando schierarlo in campo. Oggi, spingeva la squadra e i compagni da fuori. Una telecamera era in faccia tutta la partita, spingevano la squadra lui e mio figlio, come facevano dal divano di casa. Mauro ci tiene tanto ai suoi compagni, non è che deve dirlo ai suoi compagni o ...

Inter-Lazio - Icardi in tribuna con Wanda Nara : Si rivede Mauro Icardi a San Siro, accompagnato da Wanda Nara. L'ex capitano dell'Inter è infatti presente allo stadio per la gara tra i nerazzurri e la Lazio insieme alla moglie-manager. L'argentino, ...

Icardi e Wanda Nara scatenati alla festa di lady Gagliardini [VIDEO] : Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e pronto a regalare spettacolo ed emozioni. In particolar modo partita determinante tra Inter e Lazio, match che vale per la qualificazione in Champions League. Torna in gruppo l’attaccante Mauro Icardi, l’attaccante argentino è a disposizione per la partita contro i biancocelesti, da valutare la decisione del tecnico Luciano Spalletti. ...

Wanda Nara ed Icardi al compleanno di Lady Gagliardini - la mega festa a sorpresa di Nicole Ciocca [VIDEO] : Nicole Ciocca compie 22 anni, Roberto Gagliardini le organizza una mega festa a sorpresa: al party anche Wanda Nara e Mauro Icardi Dopo essere stata complice de Le Iene nello scherzo a Roberto Gagliardini, Nicole Ciocca celebra il suo 22° compleanno in compagnia dei colleghi del suo compagno. Il centrocampista dell’Inter, che presto diventerà padre per la prima volta, ha voluto organizzare una festa a sorpresa per la futura mamma, ...

Mughini attacca Wanda Nara : 'Hitler se la farebbe sotto davanti a lei' : TORINO - Dagli studi di 'Tika Taka' a quelli di 'Live! Non è la D'Urso', il dibattito su Icardi che spesso contrappone il pensiero di Giampiero Mughini a quello di Wanda Nara , agente del giocatore ...

Ivana e Guido Icardi Wanda Nara manipola nostro fratello : Durante la puntata di ”Live non è la D’Urso” in diretta tv Guido Icardi ed Ivana Icardi, il fratello e la sorella del calciatore sono tornati a parlare del loro rapporto con il famoso fratello calciatore. fGià la sorella Ivana Icardi ha raccontato di non avere più contatti con il calciatore, così ha confermato anche Guido Icardi che afferma: Non sento e vedo mio fratello dal 2014, giorno del suo matrimonio. Non ho più nessun tipo di ...

Mughini : "Se Hitler incontrasse Wanda Nara se la farebbe sotto dalla paura" : Giampiero Mughini , intervenendo a Canale 5 al programma "Live! Non è la D'Urso" ha parlato del caso Icardi e di Wanda Nara : "Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo ...