Volley Club Frascati | il 3 e 4 aprile l’evento “speciale” del torneo denominato “Terzo

Volley Club Frascati - l’Under 13 femminile è campione provinciale. Mola : “Sono contentissima” : Roma – Primo titolo stagionale per il Volley Club Frascati che, grazie all’Under 13 femminile portata avanti in collaborazione col Volleyero’ (e denominata per l’appunto Volleyro’ Frascati), ha conquistato il titolo provinciale di categoria. Un’annata dominata che ha avuto un epilogo giustissimo nella finale giocata ieri a Vigna Pia contro il Volley Friends: le capitoline sono state sconfitte per 2-0 al termine di un match tiratissimo come ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano ko a Brescia - il Club Italia festeggia la prima vittoria : ROMA- Le scorie della Champions pesano pesantemente sul penultimo turno di Regular Season dell'A1 Femminile, con le prime posizioni di vertice per altro già decise. Dopo la sconfitta della Savino Del ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano sconfitta indolore - Club Italia prima vittoria : ROMA- Nelle quattro partite giocate nella serata di oggi della pen'ulitma giornata della Regular Season ha visto in palese difficoltà le grandi che hanno affrontato in settimana gli impegni di ...

Volley femminile - Serie A1 : 25^ giornata - Novara seconda. Cuneo ai playoff - Chieri retrocessa - primo urrà del Club Italia : Oggi pomeriggio si è completata la 25^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che era incominciata ieri sera con le vittorie di Bergamo e Busto Arsizio su Scandicci e Casalmaggiore. Novara ha conquistato matematicamente il secondo posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta nel derby casalingo contro Cuneo: le piemontesi, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno dominato i primi due set e sembravano lanciate ...

Volley Club Frascati (serie C/f) - Ronchetti e la fine del tunnel : “Sto mettendo l’infortunio alle spalle” : Frascati – La serie C femminile del Volley Club Frascati ha recuperato un’importante protagonista per il rush finale di campionato. Giulia Ronchetti è tornata in campo a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta nel match contro la Revolution di due settimane fa. Sabato scorso l’opposto classe 2000, che ormai da sette anni fa parte del Volley Club Frascati, è stata ancora inserita nella lista di convocate da coach Fosco Cicola per il ...

Volley femminile - serie A1 - 24ma giornata : Monza scatta verso il quarto posto. Casalmaggiore : quanta fatica con il Club Italia : Era una giornata importante, quella odierna, nel massimo campionato femminile di Volley nella lotta per l’assegnazione del quarto posto e per la salvezza. giornata tutta a favore della Saugella Monza che sfrutta al meglio il turno casalingo contro la Lardini Filottrano e allunga proprio in quarta posizione su Busto Arsizio, fermata ieri sera sul campo di Novara. Non è stata una passeggiata per la squadra monzese contro un Filottrano che ...

Volley – Il Club Italia Crai saluta Jin Tsuzki con la vittoria in amichevole contro la Fenice Roma : L’A.M. Club Italia Crai supera la Fenice Roma in amichevole e saluta Jin Tsuzki Nella giornata di ieri, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma ha superato in amichevole la Fenice Roma per 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 25-11) con le due squadre che al termine del match hanno deciso di giocare un set in più, concluso anch’esso a favore del Club Italia per (25-16). Proseguono dunque gli impegni amichevoli per gli azzurrini, che nelle ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai ospita Grottazzolina : Serie A2 Credem Banca: sabato alle 17 l’A.M. Club Italia Crai Roma ospita Grottazzolina Per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma affronterà la Videx Grottazzolina tra le mura amiche. Gli azzurrini di Monica Cresta si presenteranno alla sfida di domani reduci da alcuni risultati non soddisfacenti e saranno per ...

Volley Club Frascati - la carica di Liberatoscioli : “L’Under 16 è pronta per le sfide decisive” : Roma – L’Under 16 femminile Eccellenza del Volley Club Frascati sta per entrare nella fase decisiva di stagione. Domani a partire dalle 17,30 le ragazze di coach Luca Liberatoscioli sfideranno tra le mura amiche (e in gara unica) il Nettuno nella gara valida per gli ottavi di finale del tabellone regionale. Un match delicato che segnerà l’inizio del percorso delle frascatane verso l’ambito passaggio alle fasi nazionali. “Faremo di tutto ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Catania vittoria corroborante contro il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set i rossazzurri partono subito forte. Bonacic mette a terra un lungolinea che vale un più 3, 10-7,. Quando il Club Italia sembra rifarsi sotto è Gradi a spezzare l'...

Volley – Serie A2 Credem Banca : l’anticipo del sabato regala la sfida tra Catania e Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai Roma vola a Catania per l’anticipo del sabato Per la decima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma sarà impegnato in Sicilia, dove domani alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la Elios Messaggerie Catania. La gara di domani mette di fronte due formazioni che hanno fatto un percorso molto simile in campionato fino a ...

Volley femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Volley Club Frascati - festa per il torneone del minivolley. De Gregorio : “Giornata stupenda” : Roma – Una domenica speciale, all’insegna della pallavolo. Ieri mattina il centro sportivo della “Banca d’Italia” è stato riempito da circa cento piccoli atleti per il torneone di miniVolley ospitato dal Volley Club Frascati. Sotto gli occhi del direttore sportivo Alessio Graziani, del responsabile del miniVolley Luca De Gregorio e dei tecnici Luca Liberatoscioli e Matteo Bilancioni, è andata in scena un’autentica “festa del Volley” che ha ...

Samsung Volley Cup – La capolista Conegliano fatica contro un ottimo Club Italia Crai - ma si aggiudica la vittoria : Serie A1 Femminile: è un ottimo Club Italia Crai, ma a fatica vince la capolista Conegliano Il testa-coda proposto dall’ottava giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 ha visto contrapposti il Club Italia Crai e la capolista Imoco Volley Conegliano che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle giovani azzurrine. Il finale ha visto e pantere imporsi per 3-1 (33-31, 15-25, 17-25, 27-29) sul campo del Centro Federale ...