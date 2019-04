Virtus Bologna-Nanterre | Champions League basket 2019 | programma | orari e tv

Basket - Andata quarti di finale Champions League 2019 : Nanterre vince in casa - la Virtus Bologna spreca e perde 83-75 : La Segafredo Virtus Bologna torna dalla Francia con una sconfitta. Gli uomini allenati da Sasha Djordjevic subiscono l’ambiente e la difesa del Nanterre, che vince la gara di Andata dei quarti di finale di Basketball Champions League 2018-2019 con il punteggio di 83-75. Cinque sono gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa: Jeremy Senglin con 16 punti, Haukur Palsson con 14, Julian Gamble con 12 e 12 rimbalzi, Lahaou Konate e ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna 83-75 - Champions League basket in DIRETTA : primo round in favore dei francesi!

LIVE Nanterre-Virtus Bologna 62-59 - Champions League basket in DIRETTA : le V Nere lottano nel nome di Punter!

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League basket in DIRETTA : la Fortitudo lotta contro la sfuriata francese

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League basket in DIRETTA : V Nere in Francia per l'andata dei quarti

Nanterre-Virtus Bologna - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ancora una volta Italia-Francia. Nell’andata dei quarti di finale della Basketball Champions League, la Virtus Bologna affronterà questa sera il Nanterre. Dopo aver eliminato Le Mans, la squadra ora allenata da Djordjevic scontrerà un’altra squadra proveniente dal campionato francese. Bologna, come negli ottavi, giocherà l’andata in trasferta e sarà dunque fondamentale ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno, ...

Nanterre-Virtus Bologna - Champions League basket : programma - orari e tv dell’andata dei quarti : Si disputerà mercoledì l’incontro di andata dei quarti di finale di basketball Champions League che mette di fronte Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ancora una volta il format è quello delle due gare, e di conseguenza di una sorta di lunga partita di 80 minuti suddivisa in due da 40. Nel corso della scorsa settimana è emersa una novità nel roster di Nanterre, che però di nuovo nulla ha, nel senso che Nick Johnson, ingaggiato per ...

Basket - Serie A 2019 - 23a giornata : Aradori si accende - la Virtus Bologna anche - Pesaro sconfitta per 78-70 al PalaDozza : L’anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 va alla Segafredo Virtus Bologna, che difende il parquet amico del PalaDozza con una vittoria sulla VL Pesaro per 78-70, mai in discussione dal quinto minuto del primo quarto fino al termine dell’incontro. Top scorer dei bianconeri è Pietro Aradori con 19 punti, seguito da Dejan Kravic con 12 e dalla coppia Tony Taylor-Amath M’Baye con 10. 5 punti per Mario ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna non dà scampo a Pesaro - gli emiliani vincono l’anticipo della 23ª giornata : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sacripanti che agganciano momentaneamente l’ottavo posto in classifica La 23ª giornata del campionato di Serie A di Basket si apre con la vittoria nell’anticipo della Virtus Bologna, che non lascia scampo a Pesaro. Gli uomini di Sacripanti si impongono con il punteggio di 78-70, agganciando momentaneamente l’ottavo posto in classifica che vale l’accesso ai playoff ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Basket - Champions League 2019 : i segreti del Nanterre - che affronterà la Virtus Bologna nei quarti di finale : Sarà il Nanterre ad affrontare la Segafredo Virtus Bologna nei quarti di finale di Basketball Champions League 2018-2019. Sembra un filotto francese, quello incontrato dalle V nere, perché dopo Le Mans arriva una formazione capace di evitare agli uomini di Sasha Djordjevic un nuovo scontro con il Besiktas. Del Nanterre, che ufficialmente si chiama Nanterre 92, sa qualcosa la Reyer Venezia, che ha affrontato la squadra allenata da Pascal ...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna nei quarti di finale! Gara mai in discussione - Le Mans travolto 81-58 : Doveva essere una notte ideale per ricordare Alberto Bucci, quella del ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, e tale è stata: al PalaDozza la Segafredo Virtus Bologna non concede nulla ai francesi di Le Mans, superati con un perentorio 81-58 e si qualifica per i quarti di finale di Basketball Champions League. Mai gli uomini di Sasha Djordjevic consentono agli ospiti di avere delle occasioni per poter vincere il doppio ...

LIVE Virtus Bologna-Le Mans in DIRETTA : 63-35 dopo tre quarti - la Segafredo domina la partita