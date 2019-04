Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 1 APRILE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 16+500, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA VIA DI VERMICINO E LO SVINCOLO PER TORRENOVA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 08 : 10 : Viabilità DEL 1 APRILE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 25+800, CI SONO CODE TRA LA A24 Roma TERAMO E BUFALOTTA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PISANA E PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma CI SONO 6 CHILOMETRI DI FILA CON TENDENZA ALL’AUMENTO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA CON RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA QUI CODE DA COLLEFERRO A VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLA ROAM-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI TRA ACILIA E VITINIA, VERSO IL RACCORDO SULLA VIA LITORANEA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA LA PISANA E VIA DEL MARE SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO IN DIREZIONE OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI POI SULL’APPIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 31 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA CODE POI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO VERSO Roma SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA ...