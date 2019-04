Vent' anni di successi senza fermarsi mai | torna in tv Luca Zingaretti con il suo

Aprile 2019 - tra anniversari ed eVenti : 2 Aprile Si celebra oggi la Giornata mondiale dell'autismo. 4 Aprile Si celebra oggi la Giornata internazionale contro le mine. Trent'anni fa, la morte di Karl Benz, considerato per certi versi il padre dell'automobile moderna, nonché tra i fondatori dell'azienda che sarebbe poi diventata la Mercedes-Benz che conosciamo oggi. Nel 1949, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, dodici paesi del blocco occidentale firmarono il patto di ...

Terremoto L’Aquila - 10 anni dopo : il “provvisorio” è diVentato per sempre. Lunedì sul Fatto quattro pagine speciali : Il 6 aprile del 2009 una forte scossa di Terremoto devasta L’Aquila. 142 secondi di terrore provocano 306 vittime, 1.600 feriti e 18 miliardi di danni. A dieci anni dal sisma il centro della città è spopolato, 10mila persone vivono ancora nelle new town, la ricostruzione degli edifici pubblici è al palo e nessuno ha il coraggio di toccare le 4mila villette “temporanee” costruite (e poi ampliate) per tamponare l’emergenza abitativa. ...

Pet Sematary " Cimitero ViVente dal 17 aprile in Dvd - Blu-ray e 4K UHD per il suo 30° anniversario : ... la terrificante rappresentazione del male assoluto fa ritorno in una nuova edizione restaurata in occasione dell'anniversario nei formati Dvd, Blu-ray e Steelbook 4k Ultra HD edizione limitata Mondo ...

Eccezionale interVento di ricostruzione dell'esofago su una bimba di 2 anni : "Ora potrà mangiare" : Per la prima volta a Lecce eseguito l'intervento dell'equipe di Chirurgia pediatrica con l'ausilio del professor Adrian Bianchi, luminara in pensione (dell'ospedale di Manchester) che 'ha offerto gratuitamente la sua esperienza'

Terence Hill fa 80 anni : il suo zampino sul gol di Pruzzo alla JuVentus : ROMA - Ieri per i romanisti è stata una data da ricordare. Il 28 marzo 1993, infatti, Francesco Totti esordiva in Serie A in un Brescia-Roma terminato 2-0 in favore dei giallorossi, allora allenati da ...

Corona : 'Rifarei tutto - Fabrizio non cambia. In 6-7 anni diVento premier...' : E infine: 'Io in politica? Tempo 6-7 anni divento presidente del Consiglio. Errori? Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così'. Uno dei motivi fondamentali, ha spiegato, 'per cui ho ...

Clima ed eVenti estremi - pubblicato il rapporto annuale del WMO : il 2018 il 4° anno più caldo - dal 2015 al 2018 i 4 anni più caldi dell’intera serie storica : L’ISPRA, in qualità di focal point nazionale per la trasmissione di dati e prodotti Climatici all’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), ha prodotto e trasmesso recentemente le informazioni a livello nazionale, che contribuiscono a comporre il quadro Climatico globale dell’anno 2018. Tra queste, la stima aggiornata dell’anomalia della temperatura media in Italia, che pone il 2018 al primo posto tra gli anni più caldi di tutta la serie ...

Mariano - roghi in discarica : da Vent'anni una bomba ecologica : Mariano Comense, Como,, 28 marzo 2019 - Che gli ultimi roghi siano dichiarati dolosi o meno poco importa a chi convive con la discarica di Mariano Comense: è da vent'anni che l'impianto di Cascina ...

Vent’anni d’amore nel concerto di Le Vibrazioni a Milano con Dear Jack - Enrico Nigiotti e tanti altri ospiti : video e scaletta : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano mette insieme 20 anni di musica della band di Francesco Sarcina che per l'occasione ha voluto riunire amici e colleghi in una serata evento con la quale hanno inaugurato il tour con il quale raggiungeranno tutta l'Europa. La scaletta del live al Mediolanum Forum di Assago si apre con Così sbagliato, brano che la band ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 dopo la reunion che hanno festeggiato ...

Ritrovato in Olanda il "Busto di Dora Maar" rubato Vent'anni fa : Tutto è cominciato nel 1935 con un amore improvviso, e sanguinante, ed è finito ieri con la soluzione di un giallo ambientato nel mondo dell'arte e del lusso. Partiamo dall'inizio. La fotografa Dora ...

Lost Ember : il gioco di esplorazione e avVentura che ci farà vestire i panni di un nobile lupo ha una data di uscita : Il gioco di esplorazione e avventura Lost Ember sarà lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC il 19 luglio, come annunciato dallo sviluppatore Mooneye Studios.Ecco una panoramica del gioco, riportata da Gematsu:"Con un lupo come personaggio principale e un compagno determinato dalla tua parte, scoprirai una storia di lealtà, disperazione e tradimento che ha portato alla caduta di un intero mondo".Leggi altro...

Maltempo - danni per il forte Vento sull’Italia : chiusa la Torre di Pisa - Nord devastato da incendi e siccità : Alberi abbattuti, tegole e coperture divelte e neve sui passi appenninici. E’ questa la situazione in Toscana per l’ondata di Maltempo che ha fatto scattare l’allerta arancione per vento forte in quasi tutta la regione e ha spinto i sindaci di molti comuni della costa a chiudere le scuole. Le raffiche di bora hanno raggiunto i 100km/h in molte aree della Regione, sfiorando i 150km/h nelle zone di montagna. A Firenze alberi ...