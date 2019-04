VakifBank Istanbul-Novara | Semifinale Champions League volley femminile | programma

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Si apre oggi una fondamentale settimana per il cammino europeo di. Le ragazze allenate da Massimo Barbolini scenderanno in campo giovedì 4 aprile contro ilInstabul nelladi andata della2018-2019 di. Paola Egonu e compagne saranno chiamate ad una vera e propria impresa conto la formazione turca guidata dall’italiano Giovanni Guidetti e detentrice del trofeo. Il vantaggio del fattore campo potrebbe essere determinante, ma fondamentale per la squadra piemontese sarà ottenere un buon risultato nella partita di andata. Tra le giocatrici più temibili delle prossime avversarie dispiccano autentiche fuoriclasse come la cinese Zhu Ting, la statunitense Kelsey Robinson e la serba Milena Rasic.Seguiin diretta streaming su DAZNLa sfida trae Igor Gorgonzola, ...