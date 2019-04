' Un pomodoro per la ricerca' | Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Diete per perdere peso subito : ecco la dieta del pomodoro : La dieta del pomodoro aiuta a dimagrire subito . E' tra le Diete per perdere peso più seguite soprattutto dalle donne. ecco cosa si mangia.

Brexit : Coldiretti e Princes insieme per la sostenibilità della filiera del pomodoro “Made in Italy” : Nel contesto post-Brexit, storico patto Italia-UK per la sostenibilità e l’etica del pomodoro in Italia tra Coldiretti, la principale associazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, e Princes Industrie Alimentari, società che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro e parte di Princes, primario gruppo internazionale del food&beverage del Regno Unito, ...