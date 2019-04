Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio da Firenze ha parlato il ministro dell’economia Giovanni Tria L’Italia non cresce ancora più dell’Europa dice ma non ci sarà alcuna manovra collettiva perché nessuno c’è la chiede realmente la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più ...

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovati l’ascolto della redazione della Luigi in studio Secondo il ministro dell’economia Giovanni Tria che ha parlato da Firenze L’Italia non cresce ancora più dell’Europa fa una manovra correttiva non ci sarà ha detto rallenta la crescita Europea perché si ferma il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva ...

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Luigi in studio in Italia non cresce ancora più dell’Europa ma una manovra correttiva non ci sarà nessuno c’è la chiede dice il ministro dell’economia Giovanni Tria Firenze rallenta la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia quella del ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Tria 'Nessuna manovra correttiva' - 31 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, interviene da Firenze facendo chiarezza "No a correzioni", 31 marzo 2019,

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio servono regole per proteggere web dai contenuti pericolosi per fare questo serve un ruolo più attivo da parte dei governi a lanciare l’appello il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in una lettera aperta pubblicata Dalla Washington Post dal collega Jeff bezos il guru di Amazon Cambiamo argomento Torniamo a parlare di famiglia ...

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio si chiude il congresso mondiale delle famiglie a Verona contro distanza tra Salvini è Di Maio la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat e all’utero in affitto sfigati felice di esserlo dice il leader leghista stile del Medioevo qui il futuro replica il capo del MoVimento 5 Stelle dalla contro kermesse organizzata Roma botta e ...

Ultime Notizie Roma del 31-03-2019 ore 08 : 30 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Verona ci sono i fanatici che affrontano il tema della famiglia con l’odio verso il prossimo alla discriminazione afferma Luigi Di Maio se parlare di mamma e papà vuol dire essere sfigati Io sono orgoglioso di esserlo odio fuori c’è l’odio Di Maio sbaglia Piazza replica Matteo Salvini i due vicepremier tornano a scontrarsi abitanti sul ...

Meghan Markle parto : data - nome e sesso bambino. Le Ultime notizie : Meghan Markle parto: data, nome e sesso bambino. Le ultime notizie Quando partorisce Meghan Markle Il fatto che Meghan Markle sia incinta lo sappiamo già da un po’. L’account ufficiale di Twitter di Kensington Palace ha annunciato al mondo la bella notizia il 15 ottobre 2018, alle ore 09.39, sul canale Twitter. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex sta aspettando un bambino per la primavera ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

INFORTUNIO DYBALA/ Juventus Ultime Notizie - Allegri : "Ecco perché non l'ho rischiato" : INFORTUNIO DYBALA nel riscaldamento di Juventus-Empoli: problema muscolare per l'attaccante argentino. Le ultime notizie: è a rischio per l'Ajax?

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Verona Dov’è il congresso delle Family Day è stato protagonista della vice premier Salvini la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat è all’utero in affitto ha detto il leader della Lega a Verona fanatici e Stile da Medioevo qui il futuro è stata la replica del capo dei 5 Stelle Di ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele in studio si chiama Exodus ed è uno spyware software che raccoglie informazioni sviluppato da un’azienda italiana avrebbe infettato centinaia di dispositivi cittadini italiani distribuito su dispositivi Android capace di bypassare filtri di sicurezza di Google avrebbe capito dati personali è stato identificato da un gruppo di ricercatori ...

Ultime Notizie Roma del 30-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera della redazione della Luigi in studio il ministro Salvini protagonista al congresso delle famiglie di Verona il leader della Lega è stato acclamato all’ingresso del palazzo della Gran Guardia al grido di Matteo Matteo Mentre in piazza in 20.000 sfilato nel corteo femminista Che contesta al convegno promosso dalle associazioni conservatrici cattoliche fumogeni ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : il Papa sul Congresso famiglie - 30 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Papa Francesco si è espresso sul Congresso famiglie, ribadendo il pensiero del cardinale Parolini, 30 marzo 2019,