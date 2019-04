Turchia | alle comunali Erdogan rischia di perdere le grandi città | all’opposizione Ankara

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2019)vince ma non domina. Il presidente turco e il suo partito, l’Akp, ottengono circa il 45% dei consensi (più del 50% in coalizione) ma perdono la capitaleno di non vincere nel principale centro economico, demografico e culturale Istanbul. Questo il risultato delle elezioni amministrative, le ultime consultazioni prima del 2023 quando si tornerà a votare per le politiche. Un risultato che il presidente rivendica: “Come avviene dal 3 novembre 2002, l’Akp resta il primo partito con un ampio margine”. Tornato ad, il Sultano ha celebrato il successo parlando dal quartier generale del Partito della giustizia e dello sviluppo e esultando per la conquista del 56% dei comuni. Ma in realtà la recessione economica che dura da un anno e l’inflazione hanno influito sui risultati elettorali.LA CAPITALESecondo i dati non ancora ...

