Traffico Roma del 01-04-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI TRA AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO. CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL ...

Traffico Roma del 01-04-2019 ore 08 : 10 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI TRA AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO. CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI resta sostenuto il Traffico a causa dei rientri in città di quanti hanno trascorso questa domenica fuori porta. permangono rallentamenti su molte delle consolari che dal litorale conducono verso Roma. SULL’AURELIA CODE A TRATTI DA ARANOVA FREGENE SINO AL RACCORDO ANULARE; MA CI SONO CODE ANCHE SULLA ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIALE POLA . CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA CORSIA PREFERIANZIALE DI VIA NOMENTANA. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIALE POLA . CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA CORSIA PREFERIANZIALE DI VIA NOMENTANA. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIALE POLA . CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA CORSIA PREFERIANZIALE DI VIA NOMENTANA. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA SORRENTO Traffico DEVIATO PER VIA MADDALONI. FINO ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA SORRENTO Traffico DEVIATO PER VIA MADDALONI. FINO ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 14:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA OSTIENSE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PAVULLO NEL FRIGNANO. UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA PORTUENSE RALLENTAMENTI IN VIA ETTORE PALADINI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VIGNA PIA. DALLE 15.00 ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FORTI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI VIA VIRGINIO ORSINI. STESSA SITUAZIONE IN VIA ELENIANA NEI PRESSI DI PORTA MAGGIORE. UN ALTRO ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 12:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FORTI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI VIA VIRGINIO ORSINI. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO PER Traffico E LAVORI TRA LA GALLERIA ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO DELLA LINEA TELEFONICA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI. E’ IN PIENO ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 10:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN CITTA’. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI 5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MASSAROSA. CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI . PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA, PER LA ...