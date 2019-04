Tra siti illegali e “pezzotto” un affare da 200 milioni

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge cenTra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Formula 1 – Leclerc concenTrato sulla gara : “che emozione la pole position - ma il risultato di domani conterà davvero” : Charles Leclerc molto emozionato dopo la pole position, ma già proiettato alla gara in Bahrein: il risultato che conta sarà quello di domani Pomeriggio di grandi emozioni per Charles Leclerc. Il giovane pilota Ferrari ha firmato il miglior tempo della pista sul circuito del Bahrain, chiudendo le qualifiche al primo posto, conquistando la sua prima pole position in carriera. In conferenza stampa, Leclerc ha spiegato di fare fatica a tenere ...

Indennità di accompagnamento Inps e cancro : requisiti e quanti arreTrati : Indennità di accompagnamento Inps e cancro: requisiti e quanti arretrati accompagnamento Inps con cancro, gli arretrati si prendono? Gli invalidi al 100% hanno diritto all’ Indennità di accompagnamento, cioè dello strumento di protezione sociale indirizzato agli invalidi che non riescono a camminare o comunque a svolgere le normali attività quotidiane senza l’ aiuto di un’ altra persona. In presenza di una tale situazione è ...

Nozze Trash del neomelodico con la vedova del boss - indaga la Procura : acquisiti i documenti al Comune di Napoli : Concessioni, richieste, permessi, fatture: ogni documento utile a ricostruire ciò che ha ruotato attorno alle Nozze del cantante neomelodico Tony Colombo e della vedova del boss...

#CESENASTORIES - 53puntata. Pensare positivo : il manTra bianconero verso Campobasso : Guardare avanti, lasciando indietro il pareggio nel derby e la sconfitta con il Pineto. La parola della settimana è positività . La pronuncia Simone Tonelli, ma è il pensiero della squadra che vuole a ...

Roma - Raggi al prefetto : "Esercito a presidio dei siti che Trattano e smaltiscono rifiuti" : Dopo l'ultimo rogo al Tmb di Rocca Cencia, i timori della sindaca: 'Non vorrei che questi incidenti fossero ricorrenti'

Sala Umberto. "La scuola delle scimmie" - intelligente Tragicommedia sui quesiti irrisolti : ... con personalità e humour, ci racconta due casi esemplificativi per descrivere le grandi questioni insolute che, pure, fanno parte della nostra quotidianità: quelle della scienza e della fede, del ...

L’app Firefox Lockbox sincronizza le password Tra il desktop e i dispositivi mobili : Firefox Lockbox è un'applicazione di Mozilla che permette di gestire le password del browser in maniera sincronizzata tra la versione desktop e i dispositivi mobili tramite account. E' inoltre possibile proteggere le informazioni personali con un timer automatico che blocca l'app, copiare il nome utente e la password per accedere a app e siti web e impostare il browser in cui si desidera aprire gli URL. L'articolo L’app Firefox Lockbox ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - requisiti ampliati con emendamento. Chi enTra : Pensioni ultima ora: Quota 100, requisiti ampliati con emendamento. Chi entra Emendamenti per Quota 100 a marzo 2019 Quota 100 è realtà dopo la pubblicazione del decreto n. 4/2019 in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio. Attualmente è in corso la conversione in legge dello stesso decreto col passaggio con esame ed approvazione di Senato e Camera. Altissima l’attenzione sulle novità con cui potrebbe essere modificato ...

Ostia - nei locali sequesTrati nasce la “palesTra della legalità” : “Occupiamo spazi con azioni e progetti positivi” : “Se non si riempie il territorio con progetti e azioni positive, questo spazio viene preso da altre persone”. Così la presidente del Municipio X di Roma, Giuliana di Pillo, racconta perché anche l’amministrazione Municipale si è impegnata nel contribuire all’apertura della Palestra della Legalità “Tenacia e Talento”. La palestra è stata finanziata dall’IPAB Asilo di Savoia ed è stata realizzata grazie ad un protocollo d’intesa tra la Regione ...

Falla in Wordpress : hacker attaccano il famoso CMS per siti web atTraverso noto plugin : Wordpress è una piattaforma per creare e gestire siti web fra le più sicure, ma in alcuni casi hacker e malintenzionati riescono comunque a scovare falle che lo rendono vulnerabile. Ciò avviene...

Indennità di accompagnamento Inps e cancro : requisiti e quanti arreTrati : Indennità di accompagnamento Inps e cancro: requisiti e quanti arretrati accompagnamento Inps con cancro, gli arretrati si prendono? Gli invalidi al 100% hanno diritto all’ Indennità di accompagnamento, cioè dello strumento di protezione sociale indirizzato agli invalidi che non riescono a camminare o comunque a svolgere le normali attività quotidiane senza l’ aiuto di un’ altra persona. In presenza di una tale situazione è ...

Trapani : inquirenti - 'Lo Sciuto otteneva pensioni invalidità senza requisiti' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Le indagini dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani, coordinati dalla Procura di Trapani, e che al'alba di oggi hanno portato all'arresto di 27 persone, tra cui politici e poliziotti, sono iniziate nel 2015 e "hanno avuto come fulcro l'ex deputato regionale

Aspettando la visione del futuro del gaming di Google : il possibile logo di Project Yeti - una grande area espositiva e una teca per mosTrare un hardware : Alle 18 ore italiane di questa sera Google svelerà quello che negli scorsi giorni è stato più volte denominato Project Yeti. Un hardware, una piattaforma o entrambe le cose, comunque un evento imperdibile dato che dovrebbe segnare l'entrata nel mondo del gaming di un vero e proprio colosso.Sappiamo che saranno presenti Ubisoft e id Software ma anche Amy Hennig e Crystal Dynamics. Ora possiamo dare un'occhiata da vicino a ciò che Google ha ...