Thomas Meunier e la “strana” richiesta su Twitter FOTO

(Di lunedì 1 aprile 2019) In tempi di social ed eventi live, il rischio è di incappare in richieste strane e… illegali. E' quanto accaduto a, terzino belga del Paris Saint Germain, che sul suo profiloha chiesto il link della partita tra Portsmouth e Sunderland valevole per la Checkatrade, competizione a cui prendono parte le squadre della Football League One (la nostra Serie C).strana non fosse altro perché, si sa, lo streaming è illegale, a maggior ragione se volutamente e pubblicamente "cercato". Ecco il tweet.Does someone have a streaming link for Portsmouth-Sunderland? Thanks(@ThomMills) 31 marzo 2019

