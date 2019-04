Tennis | Ranking WTA 1 aprile 2019 | Ashleigh Barty irrompe in top ten Sale Camila Giorgi

Tennis - Ranking ATP (1 aprile 2019) : salgono Federer e Tsitsipas. Marco Cecchinato sempre al numero 16 : Il torneo ATP Masters 1000 di Miami porta due grandi novità nella top 10 della classifica mondiale: si scambiano di posizione l’elvetico Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, ora rispettivamente quarto e quinto, mentre guadagna due posizioni l’ellenico Stefanos Tsitsipas, ottavo, che scavalca l’argentino Juan Martin Del Potro, nono, e lo statunitense John Isner, decimo. Top 10 ATP (Ranking al 01.04.2019) 1 Novak ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di vetta del ranking - in finale giocherà con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Tennis - ranking WTA : Giorgi prima italiana - Andreescu balza in top 30 : GLI ALTRI MOVIMENTI - Il titolo vinto a sorpresa nel suo primo Premier Mandatory in carriera proietta Bianca Andreescu avanti di 36 posizioni al numero 24 del mondo. Rientra in top-20 Bencic, numero ...

Tennis - ranking WTA : Andreescu in top 30 - Giorgi prima italiana : La canadese, fuori dalle prime 150 a inizio 2019, sale dal numero 60 al numero 24 del mondo. WTA Indian Wells, i risultati LE ALTRE ITALIANE - Dietro Camila Giorgi, guadagna due posizioni Martina ...

Tennis - ranking ATP : Thiem sale al numero 4 - Cecchinato primo italiano : ROMA - Marco Cecchinato si conferma il primo dei Tennisti italiani nel ranking ATP di questa settimana. In vetta rimane Novak Djokovic , Thiem torna numero 4 grazie al primo titolo in un Masters 1000 ...

Tennis - Ranking WTA (18 marzo) : Naomi Osaka conserva la prima posizione - Camila Giorgi la migliore tra le azzurre : Pochi movimenti nelle prime posizioni della graduatoria femminile del Tennis mondiale. La giapponese Naomi Osaka ha conservato la prima posizione con un totale di 5966 punti e con un buon margine sulla più immediata inseguitrice, la ceca Petra Kvitova a quota 5440. Terza posizione posizione per la rumena Simona Halep (5402), davanti alla tedesca Angelique Kerber (5110), sconfitta nella finale di Indian Wells dalla sorprendente canadese Bianca ...

Tennis - Ranking ATP (18 marzo) : Novak Djokovic stabilmente al comando - Thiem scavalca Federer. Cecchinato il migliore italiano : Diversi cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria maschile del Tennis mondiale dopo l’ultima settimana. Il primo posto è sempre occupato dal serbo Novak Djokovic, saldamente al comando con 10990 punti e intenzionato a rimanere a lungo in cima alla classifica. Lo spagnolo Rafael Nadal ha però guadagnato terreno salendo a quota 8725 nonostante il ritiro in semifinale ad Indian Wells. Stabile anche la terza posizione del tedesco ...

Tennis - Ranking WTA (4 marzo) : Naomi Osaka sempre in vetta - Giorgi n.1 azzurra - Errani scivola molto indietro : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka è al vertice della graduatoria per la sesta settimana consecutiva e alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep che precede la ceca Petra Kvitova (distanziata di soli 122 punti) l’americana Sloane Stephens, l’altra ceca Karolina Pliskova, l’ucraina Elina Svitolina, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique Kerber, la ...

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Tennis : ranking ATP - Cecchinato nuovo n°1 azzurro. Scavalcato Fognini al 16° posto : L'ennesimo riconoscimento per Cecchinato, che 12 mesi fa era fuori dai primi 100 del mondo e che nel frattempo ha vinto tre tornei , Budapest, Umago, Buenos Aires, e conquistato le semifinali del ...

Tennis - Ranking WTA (25 febbraio) : Naomi Osaka sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Qualche variazione nella top-10 mondiale del Tennis femminile. In vetta per la quarta settimana la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice nel primo Slam della stagione a Melbourne (Australia). Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep (distanziata di 1144 punti) davanti alla ceca Petra Kvitova, che si è presa la terza posizione a svantaggio della statunitense Sloane Stephens. L’ucraina Elina Svitolina (sesta) ha nel mirino il quinto ...

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...