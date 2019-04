Tanti auguri a… Clarence Seedorf | il “Re” della Champions League

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Oggi è il compleanno di, che spegne le 43 candeline. L’ex calciatore olandese è stato l’unico ad aver vinto lacon tre squadre diverse: Ajax, Real Madrid e Milan.Comincia proprio con la squadra di Amsterdam la sua avventura da professionista dopo essere cresciuto nelle giovanili biancorosse. Gioca tre anni in prima squadra e poi passa in Italia: è la Sampdoria a scovarlo. Con i blucerchiati si fa conoscere e il Real Madrid butta gli occhi su di lui. Altre tre stagioni imporin Spagna prima del definitivo passaggio a Milano, che non lascerà più: dal 1999 al 2002 all’Inter, dal 2002 al 2012 al Milan, con cui vince tutto diventando un’autentica bandiera. In rossonero copre tutti i ruoli: inizia da mezzala, poi trequartista e infine… allenatore. Sì, perché dopo la parentesi brasiliana al Botafogo (una stagione, ...

