Sottratti 1 | 4 milioni di euro per giocare d' azzardo | arrestato funzionario del ministero

(Di lunedì 1 aprile 2019) Doveva istruire le pratiche per i rimborsi spese dei colleghi ed invece dirottava sui suoi conti correnti i fondi: quasi 1,4negli ultimi due anni. È l'accusa ipotizzata nei confronti di undeldella Salutedalla Guardia di Finanza che questa mattina ha perquisito anche i suoi uffici al dicastero.Nei suoi confronti il gip del tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di peculato e autoriciclaggio e ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per circa 200milaIl, 55 anni, era in servizio presso la Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del. Le indagini nei suoi confronti sono partite in seguito a degli approfondimenti antiriciclaggio relativi a transazioni finanziarie anomale.Secondo quanto accertato dagli uomini del ...

