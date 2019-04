SOLDI E POLITICA La verità scomoda di Zanda | Pd | che nessuno vuole sentire

Santanchè : “Berlusconi? Molli la politica e si goda SOLDI e nipoti. Congresso Famiglie? Basta col politicamente corretto” : “Berlusconi? Io gli consiglio vivamente di godersi la vita, i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi soldi. Oggi bisogna dire con franchezza che politicamente, per la costruzione di quell’area vasta che è maggioranza nel popolo italiano, lui è un elemento ostativo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, si pronuncia sul futuro del centrodestra. L’ex pasionaria di ...

Suburra 2 : SOLDI - potere - politica e immigrazione in una Roma sempre più oscura : La seconda stagione di Suburra si scrolla di dosso l'ombra del passato e si inserisce a pieno titolo nel catalogo della serialità contemporanea, Netflix e non solo.Imparata la lezione di una prima stagione troppo scolastica, come se per il suo esordio italiano ormai quasi 72 settimane fa, Netflix dovesse rappresentare il "meglio dell'Italia" da un punto di vista di nomi coinvolti, di produzione ma anche di un retaggio di una fiction italiana ...

Smargiassi a Time Out : 'Noi non facciamo politica per SOLDI : restituiti 720mila euro' : A Time Out Pietro Smargiassi , candidato al Consiglio regionale nel Movimento 5 Stelle. "Noi - sottolinea - non facciamo politica per soldi: noi consiglieri regionali del M5S percepiamo 3mila 300 euro al mese, gli altri 9mila euro. Abbiamo restituito 720mila euro agli abruzzesi".