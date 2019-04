Siete single? Vietato perdere la speranza di incontrare l' amore

d.repubblica

(Di lunedì 1 aprile 2019) Quindi non autosabotatevi e ricordatevi che vi meritate tutto l'del mondo '. Non dimenticatevi il vostro lieto fine 'Forse se in questo momento tendete a isolarvi e ale speranze è ...

NKaunaz : Giochetto: uno sconosciuto alla porta (per single). Se siete maschi andate a bussare alla porta di una donna, se le… - djmisterpiu : IO HO CONOSCIUTO DONNE MEDICI MILITARI ISPETTRICI,,,, CHE ERANO SINGLE; E GLI DICEVO IO POSSO PURE ESSE 4 5 ANNI PI… - matteo___90 : RT @OctavianZaki: Non osteggiate i single solo perché non siete capaci di stare da soli ??????? -