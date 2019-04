leggo

(Di lunedì 1 aprile 2019) L'abbuffata didi Stato arriva in un momento in cui la crescita dell'economia è appesa un filo. Confindustria ha appena corretto al ribasso le sue stime: secondo il centro studi di Viale dell'...

1_starrynight : Prima il popolo, sì, delle auto blu. Gonzi a 5 stelle. Shopping del governo: 8.280 auto blu e grigie per 168 milio… - ORADEG : Shopping del governo: 8.280 auto blu e grigie per 168 milioni di euro - lino4219 : RT @ErPrezzemolo: #governodelcambiamentoinpeggio. Shopping del governo: 8.280 auto blu e grigie per 168 milioni di euro -