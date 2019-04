Serie tv | che cosa guardare ad aprile La nostra guida

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sono venuto qui perché ci credo» : ... dopo aver subito il provvisorio pareggio neroverde nei minuti di recupero: 'Se non avessi creduto nella salvezza non sarei venuto qui - esordisce ai microfoni di Sky Sport il tecnico rossoblu Sinisa ...

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : successi importanti per Pesaro e Reggio Emilia nella lotta salvezza - vittorie anche per Sassari e Brescia : Prosegue la 24a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la vittoria di Milano nel derby lombardo con Cantù, sono andate in scena nel pomeriggio altre quattro partite. In attesa del posticipo di questa sera tra Varese e Venezia, Pesaro e Reggio Emilia hanno sconfitto rispettivamente Avellino e Brindisi guadagnando punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Sassari ha superato nettamente Bologna, mentre Brescia ha trovato ...

RISULTATI Serie D/ Classifiche e live score : Bari e Lecco vicine alla promozione : RISULTATI SERIE D: le Classifiche dei nove gironi e il live score delle partite, messe in programma per il quarto campionato italiano, oggi 31 marzo 2019.

Risultati Serie C 33^ giornata - solo un pari per Juve Stabia e Pordenone - vince il Trapani : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/42 Alessandro La Rocca/LaPresse ...

Serie A - Sampdoria-Milan 1-0 : entra anche Paquetà - fuori Biglia - LIVE : Sampdoria-Milan è in diretta solo su DAZN : per la guida completa CLICCA QUI ! Serie A, Sampdoria-Milan: la cronaca della partita Redazione MilanLIVE.it MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo ...

RISULTATI Serie C/ Classifiche aggiornate : via al posticipo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: nella giornata di sabato 30 marzo sono protagonisti i tre gironi, focus in particolare sul girone A e la corsa dell'Entella capolista.

Serie C Juventus U23-Pontedera 0-4. Siena ko in casa con l'Arzachena : ALESSANDRIA - Pesante ko interno della Juventus Under 23 che capitola 0-4 per mano della Pistoiese . Al Moccagatta gli ospiti allenati da Asta partono bene, manovrano con rapidità ed efficacia e vanno ...

Xiaomi prende in giro la Serie Huawei P30 : caratteristiche non al top e prezzo troppo alto : Xiaomi continua a "punzecchiare" Huawei per alcune delle scelte relative ai nuovi top di gamma Huawei P30 e P30 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi prende in giro la serie Huawei P30: caratteristiche non al top e prezzo troppo alto proviene da TuttoAndroid.

Basket - Serie A1 - 24a giornata : dal derby Milano-Cantù all’importante Sassari-Bologna - passando tra novità e situazioni critiche : Sembra passata un’eternità, e invece non è nemmeno trascorsa una settimana dall’ultimo turno di Serie A. E’ successo di tutto alla vigilia della ventiquattresima giornata, che offre nel proprio calendario il derby Milano-Cantù e un’intensa sfida in zona playoff tra Sassari e Bologna: andiamo a vedere con precisione tutto quel che riguarda le sedici società in scena questo weekend. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-FIAT TORINO ...

Brexit - respinto ancora l'accordo. Theresa May : "Conseguenze Serie". Le due strade che restano : Altra sconfitta per Theresa May: bocciato ancora il suo accordo sulla Brexit. E ora l'uscita dell'Unione Europea si trova di fronte a un bivio che non può essere aggirato. Per la terza volta, il Parlamento di Westminster ha respinto l’accordo con Bruxelles, questa volta con un margine di 58 voti. A

Le tre nuove Serie italiane di Netflix : c'è anche un adattamento di "Tre metri sopra il cielo" di Moccia : Netflix ha appena annunciato tre nuove produzioni italiane. La prima si intitola 'Curon' e racconta la storia di 'una madre' che ritorna al suo paese natale - 'un villaggio misterioso del Nord Italia' ...

5 ragioni per cui la Serie satirica Veep ci mancherà : Il 31 marzo 2019 partirà negli Stati Uniti su Hbo la settima e ultima stagione di Veep. La serie comica (che da noi va in onda su Sky Atlantic), nonostante non sia mai stata favorita da ascolti altissimi, è divenuta una vera e propria istituzione nella tv americana, accaparrandosi un’innumerevole quantità di premi grazie al suo stile inconfondibile e alla sua satira sulla politica di Washington. Veep sta infatti per ...

Triangle - Lorenzo Richelmy tra i protagonisti del pilot di ABC – Notizie Serie tv 29 marzo : Notizie serie tv 29 marzo 2019: l’attore Lorenzo Richelmy sarà tra i protagonisti di Triangle, pilot ABC con Mike Vogel e Matt Passmore L’attore italiano Lorenzo Richelmy è pronto a tornare in quel di Hollywood. Richelmy, dopo l’esperienza in Marco Polo di Netflix, sarà tra i protagonisti del pilot di ABC, Triangle, un thriller prodotto da Jon Feldman e Jennifer Gwartz per ABC Studios. Triangle ci pone una semplice domanda: ...