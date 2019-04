Serie A La Roma arranca | il Napoli vola ma la Juventus è irraggiungibile!

Serie A. poker Napoli a Roma - vittoria salvezza del Bologna : Il Napoli domina all'Olimpico e riduce ulteriormente le chance di Champions League della Roma; bel pareggio tra Fiorentina e Torino.

Serie A - Roma cola a picco contro il Napoli : 4-1 all'Olimpico - giallorossi fischiati : Il Napoli passeggia sui resti della Roma. Tutto troppo facile per la squadra di Ancelotti che, nonostante le tante assenze, dispone a piacimento dei giallorossi in piena crisi di gioco e di identità. Il cambio di allenatore non ha dato la scossa sperata in quel di Trigoria, anzi. Mai la Roma era sta

Serie A - Roma crolla tra i fischi : Napoli passa 4-1 all'Olimpico : Roma, 31 mar., askanews, - La Roma crolla in casa tra i fischi contro il Napoli. Un 4-1 che testimonia una crisi profonda della squadra di Di Francesco. Nelle partite del pomeriggio pareggiano 1-1 ...

Serie A : Napoli travolge Roma - colpo Spal : 17.04 Il Napoli travolge all'Olimpico la Roma e resta a -15 dalla capolista Juventus. In coda successo importante della Spal a Frosinone.Parità in Fiorentina-Torino CHIEVO-CAGLIARI (giocata venerdì) 0-3 UDINESE-GENOA (giocata sabato) 2-0 JUVENTUS-EMPOLI (giocata sabato) 1-0 SAMPDORIA-MILAN (giocata sabato) 1-0 PARMA-ATALANTA 1-3 FIORENTINA-TORINO 1-1 FROSINONE-Spal 0-1 ...

Serie A - si infiamma la lotta per la Champions ed Europa League. Su Sisal Matchpoint turno favorevole per Inter e Milan - non per le romane : Torna il campionato, che si infiamma per la lotta alla Champions ed Europa League. Proprio nella 29esima giornata si giocano sfide che mettono in palio punti pesanti per le contendenti all’Europa, a cominciare da Sampdoria-Milan, con i blucerchiati tornati in corsa per un piazzamento in Europa League e i rossoneri che hanno perso derby e terzo posto contro l’Inter. Gli esperti di Sisal Matchpoint pronosticano una gara equilibrata: la ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incertezza a Roma e Milano : Pronostici Serie A – Prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A. Anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari. Tre le sfide del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20.30 Inter-Lazio. Le altre gare di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo. L’Atalanta va in trasferta a ...

Calcio - Serie A 2019 : impegno contro l’Empoli per la Juventus nella 29^a giornata - spicca il big match Roma-Napoli : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 29, che tra le altre sfide vedrà la Juventus capolista affrontare un Empoli a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un punto. Un impegno agevole solo sulla carta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, poichè i toscani si sono dimostrati squadra arcigna per tutti, grazie anche alle reti del bomber Caputo. Più difficile invece la sfida del Napoli, ...

La Serie A post Nazionali? Roma e Milan crollano. Juve - Napoli e Inter corrono : Si fa presto a dire Nazionale. Eh sì, perché quando la Serie A riparte, non sempre la sosta risulta salutare per i top club, quelli che "prestano" più calciatori alle loro rappresentative. Questione ...

Serie A - gli arbitri della 29giornata : Inter-Lazio a Mazzoleni - Roma-Napoli a Calvarese : Ritorna il campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che però non ha visto nessun direttore di gara italiano impegnato. Tuttavia, la FIFA ha ufficializzato nei giorni scorsi gli ...

Serie A : Calvarese dirige Roma-Napoli : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Sarà Calvarese di Teramo a dirigere, domenica prossima, Roma-Napoli, uno degli incontri della 29/a giornata del campionato di Serie A. Il posticipo domenicale, Inter-Lazio, sarà ...