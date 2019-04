Sega Mega Drive Mini in una curiosa lettera che conferma data di uscita e i primi giochi

Sega Mega Drive Mini : Data di uscita - prezzo - giochi ed altri dettagli : Sega annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato del Mega Drive Mini, svelando Data di uscita, prezzo, giochi ed altri dettagli che vogliamo condividere con voi. Sega Mega Drive Mini: Tutto quello che c’è da sapere Caro vecchio amico, So che è passato un po ‘di tempo. Il tempo va avanti, ma tu sei sempre nei miei pensieri. Io, la famosa star-console, tu, il ragazzo timido e senza pretese, ma abbiamo ...

Sega Mega Drive Mini/Genesis Mini ha una finestra di lancio : Il Sega Mega Drive Mini/Genesis Mini sarà lanciato a settembre, per la precisione il 19 del mese, riporta VG247.Ebbene, l'annuncio arriva direttamente da Sega in occasione del Fes 2019 di Tokyo, inoltre la console includerà ben 40 iconici titoli. Il pacchetto sarà inoltre lanciato sul mercato nipponico in due bundle, tra i quali l'unica differenza è il numero di controller di cui si è dotati.Per quanto riguarda l'estetica, il design del Mega ...

Sega Mega Drive Mini : Data di uscita - prezzo - giochi ed altri dettagli : Sega annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato del Mega Drive Mini, svelando Data di uscita, prezzo, giochi ed altri dettagli che vogliamo condividere con voi. Sega Mega Drive Mini: Tutto quello che c’è da sapere La nuova Mini console di Sega sarà disponibile sul mercato a partire dal 19 Settembre al prezzo di 79,99 euro, ed includerà 40 giochi differenti tra cui: Ecco the Dolphin Castlevania: Bloodlines Space ...

Sega sta chiedendo ai giocatori quale Sonic - Puyo Puyo e Shining Force vorrebbero con Mega Drive Mini : Come probabilmente saprete, anche Sega seguirà il trend delle retroconsole con il suo Mega Drive Mini, la riedizione Mini della storica macchina.Inizialmente atteso per il 2018, Mega Drive Mini ha subito un rinvio e sarà disponibile nel corso di quest'anno.Nel frattempo, Sega sta preparando i fan con un sondaggio in cui si chiede ai giocatori quale Sonic, Puyo Puyo e Shining Force vorrebbero all'interno della Mini console.Leggi altro...