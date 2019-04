Scuola | precariato e stipendi docenti e ATA ultime notizie | le parole di Luigi Di Maio

Scuola - rinnovo contratto - stipendi e precariato ultime notizie : si va dritti verso lo sciopero : I sindacati invitano il personale scolastico a scendere in piazza per protestare contro i ritardi nell’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto istruzione e ricerca. Un altro motivo della protesta è rappresentato dall’autonomia delle regioni nel quadro normativo vigente: ferma opposizione ad ogni proposta di regionalizzazione, in particolare del sistema d’istruzione. Sindacati verso lo sciopero ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Cisl risponde all’onorevole Azzolina : Hanno destato non poche polemiche le dichiarazioni dell’onorevole Lucia Azzolina in merito al reclutamento docenti. La Cisl, in una nota firmata dalla segretaria nazionale Maddalena Gissi, sottolinea come le parole dell’esponente del Movimento 5 Stelle ripropongano ‘un approccio al tema reclutamento che potremmo definire “ideologico” e che si è già dimostrato del tutto fallimentare rispetto al problema della troppo diffusa ...

Scuola - concorso secondaria e precariato docenti ultime notizie : Azzolina ‘No a false aspettative’ : L’onorevole Lucia Azzolina, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha risposto alle numerose lamentele dei docenti di terza fascia in merito alla loro particolare situazione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, nella premessa, ha specificato di voler rispondere ai docenti, nonostante vi sia un referente (il ministro Marco Bussetti) oltre al fatto che un altro esponente della Lega, il senatore Pittoni, ha creato confusione ...

Scuola - precariato e rinnovo contratto ultime notizie : ‘I docenti devono guadagnare di più…tutti’ : Il segretario nazionale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato da ‘Orizzonte Scuola’ a margine della mobilitazione generale organizzata dal sindacato nella giornata di ieri, martedì 12 marzo. Scuola, precariato: ‘Serve un cambio di passo, una discontinuità dal passato’ Sinopoli, in merito alla drammatica situazione del precariato della Scuola pubblica italiana, ha dichiarato: ‘Chiediamo ...

Scuola - precariato e assunzioni docenti ultime notizie : ‘Qualità istruzione uguale posti stabili’ : L’appello è quello lanciato dal segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, nelle ore precedenti la mobilitazione unitaria del personale precario della Scuola che, nella giornata di oggi, martedì 12 marzo, manifesterà in tutte le città italiane. Qualità istruzione vuol dire posti stabili ‘Qualità dell’istruzione vuol dire posti stabili, continuità didattica e assunzione dei precari che da anni garantiscono il funzionamento ...

Giornata del Precariato della Scuola : docenti e personale Ata martedì davanti al Provveditorato : ... come quelli della terza fascia, in assenza di abilitazione, o le diplomate magistrali, tutt'ora precarie o con contratto a tempo indeterminato con clausola rescissoria, o i laureate in scienza della ...

Scuola - lezioni a rischio martedì 12 marzo per lo sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere

Scuola - precariato e assunzioni docenti ultime notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Docenti terza fascia : la proposta di UIL Scuola per combattere il precariato : La UIL Scuola si è prefissato l’impegno nel dare una risposta concreta a migliaia di Docenti precari che in questi anni hanno contribuito al corretto funzionamento dell’istruzione in Italia. Ieri, sabato 2 Marzo, presso l’istituto Fermi del Corso Malta (Napoli) si è tenuta una discussione circa il precariato della Scuola italiana. Purtroppo, nonostante l’annosa problematica, la situazione rimane molto grave: numerosi i ...

Scuola - precariato docenti e diplomati magistrale ultime notizie : proposta di Assemblea Nazionale : Ancora una volta, la questione dei diplomati magistrale al centro del dibattito tra il personale scolastico. La nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, resa nota lo scorso 20 febbraio, ha inflitto una nuova pesante sconfitta alle speranze dei diplomati magistrale per il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. A questo proposito, attraverso un comunicato stampa, i Cobas rendono nota la loro disponibilità ...

Scuola - precariato e ricostruzione carriera ultime notizie : Miur nuovamente condannato : Nuova vittoria quella conseguita dal sindacato Anief, a favore del personale ATA. Il Tribunale del Lavoro di Udine ha emanato una nuova sentenza in materia, accogliendo il ricorso al fine dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Personale Ata, preruolo va riconosciuto per intero in merito alla ricostruzione di carriera Il Giudice del Lavoro del capoluogo friulano, ...

Scuola - precariato e riapertura Gae ultime notizie : ‘Subito l’aggiornamento - bene fa il M5S a ravvedersi’ : Si torna a parlare di riapertura delle graduatorie ad esaurimento, una delle questioni maggiormente dibattute in ambito scolastico. Il sindacato Anief, attraverso la voce del presidente Marcello Pacifico, rammenta come il Movimento 5 Stelle organizzò un convegno in Parlamento, con il quale si chiese in maniera chiara e semplice l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie di istituto o di aprire le Gae. riapertura Gae, ...