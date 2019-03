Roma Nuova bonifica a Villa Pamphilj

Roma METRO D - Buone notizie per la nuova linea metro? : Ad ogni modo resta ferma la volontà politica di realizzare la METRO D, infrastruttura importante per la città tant'è che nel Pums che approveremo in Assemblea capitolina, tra luglio e agosto, stiamo ...

La nuova fiction 'Mentre ero via' e il tema dell'amnesia nei Romanzi e nel cinema : Ieri sera è andata in onda in prima serata, su Rai 1, la prima puntata della nuova fiction ''Mentre ero via'', con uno share di 5.3 milioni di telespettatori. Gli elementi per un successo ci sono tutti Un mistero, una protagonista femminile tormentata, una ricca famiglia veronese con probabili segreti alle spalle e il tema dell'amnesia, da sempre amato nella letteratura e nel cinema per dare vita a trame misteriose e affascinanti. Ma ...

Aggressione giornalisti : arrestato leader Forza Nuova a Roma : Aggressione giornalisti: arrestato leader Forza Nuova a Roma Con Giuliano Castellino è finito in manette Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale. Ad occuparsi delle indagini la ...

Roma - Giuliano Castellino (Forza Nuova) e Vincenzo Nardulli agli arresti per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso : Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso, avvenuta lo scorso 7 gennaio al cimitero del Verano, a Roma, durante la commemorazione dei caduti di Acca Larentia. Un cronista e un fotografo del settimanale stavano documentando la celebrazione dell’anniversario, quando vennero avvicinati dai ...

Biciclette - la nuova legge FdI/ Casco - targa - assicurazione "vietate bici contRomano" : nuova proposta di legge di Fratelli d'Italia sulle biciclette: targa, Casco e assicurazione obbligatoria "vietato bici contromano"

Roma - nuova maglia 2019-2020 : foto/ Ecco la divisa giallorossa dell'anno prossimo : Svelata la nuova maglia Roma per la stagione 2019-2020, una divisa all'insegna della semplicità, e simile a quella del campionato in corso

Lombardi : fermare nuovo stadio della Roma a Tor di Valle - trovare nuova locazione : Roma – Stop al nuovo stadio, trovare un nuovo sito insieme alla As Roma, Virginia Raggi non faccia finta di nulla dopo i casi Lanzalone, Marra, De Vito. È quanto ha spiegato in una intervista a ‘La Repubblica’ Roberta Lombardi, a proposito della vicenda dello stadio della Roma e degli ultimi sviluppi. Per quanto riguarda l’arresto di Marcello De Vito, “dal punto di vista umano e’ stato molto doloroso. ...

Stadio Roma - Raggi : 'Nuova due diligence dopo l'arresto di De Vito' : Roma - 'Io ho attivato un'altra due diligence, un'altra verifica sul procedimento e alla luce di quello che è accaduto [ arresto di De Vito, NdR] ne sto facendo fare un'altra'. Il Sindaco di Roma, ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contRomanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

