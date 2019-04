Roma Città dell’Altra Economia | online la call per rigenerazione e riuso

Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi : Con circa 320 immagini conservate nelle ricche raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a Palazzo Braschi celebra

Metro Roma - sit-in per riaprire la fermata Repubblica : “Per negozianti è questione vitale. Non si può bloccare città” : riaprire entro Pasqua la fermata Repubblica della linea A della Metro di Roma. Questa la richiesta del comitato civico che questa mattina ha organizzato un sit-in sotto i portici dell’ex piazza Esedra, cui hanno partecipato una cinquantina di persone. La stazione è chiusa da oltre 4 mesi a seguito dell’incidente che coinvolse alcuni tifosi del Cska Mosca a ottobre. “La nostra richiesta – ha spiegato la portavoce del comitato, ...

PD Roma : nessun motivo per cui Raggi a Doha e non affianco cittadini : Roma – “Con tutto il rispetto possibile per Jean Nouvel, l’architettura francese e il Qatar, non c’e’ ragione alcuna per cui la sindaca Raggi sia oggi a Doha e non al fianco dei cittadini Romani”. Cosi’ il Pd Roma in una nota. “Il ruolo internazionale di Roma- continua- si afferma innanzitutto a Roma, salvaguardando la Capitale dalle figuracce davvero internazionali ormai all’ordine del ...

Francesco vuole Roma Città di ponti non di muri : "Roma una città di ponti, mai di muri!". Così Francesco desidera la capitale d'Italia di cui è vescovo e questo ha raccomandato agli Amministratori capitolini durante la sua visita in Campidoglio: ...

Grancio : realizzare stadio altrove per coniugare interessi città e A.S. Roma : Roma – “realizzare il nuovo stadio coniugando nel modo piu’ efficace gli interessi della citta’ e quelli dell’A.S. Roma SpA non e’ un’eresia, lo sostengo invece da tempo, unitamente ai comitati civici ed alle associazioni che hanno condotto fin dall’inizio questa vertenza. La diversita’ sostanziale rispetto all’infelice localizzazione di Tor di Valle sta nel fatto che il timone delle ...

Raggi : "Roma Città aperta del multilateralismo e del multiculturalismo" : Papa Francesco, per la prima volta in visita in Campidoglio. La sindaca Virginia Raggi durante il suo intervento Aula Giulio Cesare: 'Roma è una città aperta, città del multilateralismo e del ...

Stadio Roma - Gasparri : “non si farà - la città non è pronta” : “Roma-Napoli alle 15.00? Sull’ordine pubblico ci sono sempre tante tesi, io sono per il vigilare sempre e comunque. E’ chiaro che in notturna ci sono piu’ problemi, ma spero che domenica i toni siano tranquilli”. Sono le dichiarazioni del senatore di Forza Italia e grande tifoso della Roma, Maurizio Gasparri, ai microfoni di Radio Crc. “Da tifoso Romanista ho sempre ricordato folklore per questa sfida, ...

Pd Roma : Raggi parla di città multiculturale e a Parioli si consuma gesto razzista : Roma – Questa la nota del Pd Roam: “Il gruppo capitolino del Pd condanna e stigmatizza fortemente l’aggressione di stampo razzista avvenuta poco fa nel quartiere Parioli. È inammissibile che in una Capitale come Roma possano trovare ancora spazio episodi di intolleranza con matrice xenofoba e sessista. Proprio nel momento in cui si consumava questa ingiustificabile vicenda, dal Campidoglio il Papa esortava la citta’ e i ...

Il Papa in Campidoglio per la prima volta |Francesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale : Il monito del Papa: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza".

Il Papa a Roma : “Città resti maestra di accoglienza e integrazione” : Il Papa a Roma: “Città resti maestra di accoglienza e integrazione” Il Pontefice ha incontrato questa mattina i membri dell’amministrazione capitolina e la sindaca Virginia Raggi. Nel suo discorso Francesco ha sottolineato che la capitale deve essere “Città dei ponti, mai dei muri”. La prima cittadina: “Roma città ...

Papa Francesco in Campidoglio - l'incontro con la Raggi : 'Roma Città dei ponti - non dei muri' Diretta : 'Quale Sede del Successore di San Pietro', ha aggiunto Francesco, 'è punto di riferimento spirituale per l'intero mondo cattolico. Ben si spiega perciò che l'Accordo di Revisione del Concordato tra ...

Il Papa a Roma : "Città resti maestra di accoglienza e integrazione" - : Il Pontefice ha incontrato questa mattina i membri dell'amministrazione capitolina e la sindaca Virginia Raggi. Nel suo discorso Francesco ha sottolineato che la capitale deve essere "città dei ponti, ...

Papa : Roma sia città ospitale con migranti nelle periferie : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga 'città ospitale' di fronte ai 'numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria' che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, 'città dei ponti, ...

Il Papa in Campidoglio : 'Roma non degradi e resti maestra di accoglienza'. La Raggi : 'Grazie per straordinaria attenzione alla città' : Lo testimoniano anche le prime parole che Ella pronunciò dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, quando salutò Roma e il mondo dando inizio al suo pontificato. E la Sua presenza qui - conclude ...