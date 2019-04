Risultati Serie A | 30^ giornata | diretta live a partire da domani

Risultati Serie B - 31^ giornata - la diretta live a partire da domani : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con le partite del martedì, tra le quali segnaliamo Verona-Brescia, match d’alta classifica, il delicatissimo scontro salvezza tra Livorno e Cremonese e il derby veneto Venezia-Cittadella. Due i posticipi del mercoledì: Lecce-Cosenza e l’altro ...

Risultati Serie A : gol - classifica e highlights della 29giornata : JUVENTUS-EMPOLI 1-0 72' Kean JUVENTUS, 3-5-1-1,: Szczesny; Emre Can, Rugani, Chiellini; Cancelo, Bentacur, Pjanic, Matuidi, 69' Kean,, Alex Sandro, 61' Spinazzola,; Bernardeschi, 84' Caceres,; ...

Basket - Serie A : Venezia cade a Varese - bella vittoria per Sassari - Risultati e classifica : Basket, Serie A: il posticipo tra Varese e Venezia ha visto la Reyer cadere su un campo complicato come quello varesino Basket, Serie A: conclusa la 24ª giornata di campionato con il posticipo tra Varese e Venezia. La giornata cestistica è però iniziata a Trieste con l’Alma vittoriosa 97-80 contro Cremona, con i triestini capaci di mettere da parte almeno per un momento le tante voci della settimana dovute ai problemi personali del ...

Risultati Serie B 30^ giornata - diretta live : si gioca Lecce-Pescara [FOTO] : 1/28 Giuseppe Zanardelli/LaPresse ...

Risultati Serie D/ Classifiche e live score : Bari e Lecco vicine alla promozione : RISULTATI SERIE D: le Classifiche dei nove gironi e il live score delle partite, messe in programma per il quarto campionato italiano, oggi 31 marzo 2019.

Risultati Serie C 33^ giornata - solo un pari per Juve Stabia e Pordenone - vince il Trapani : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/42 Alessandro La Rocca/LaPresse ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score - classifica : giallorossi volano al 3posto : Risultati Serie C: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 33giornata in programma oggi, domenica 31 marzo, gironi B e C,.

Risultati Serie A 29ª Giornata – Colpo salvezza per la Spal a Frosinone! Poker Napoli - pari tra Fiorentina e Torino : La Spal sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e raccoglie 3 punti importanti per la salvezza. Il Napoli stende la Roma, pari tra Fiorentina e Torino: i Risultati delle gare del pomeriggio della 29ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Parma nel lunch match, la 29ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dagli esiti davvero importanti per l’intera classifica di Serie A. Iniziamo dalla parte bassa, nella quale la ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : tris del Napoli [FOTO] : 1/94 Francesca Soli/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : Napoli di nuovo avanti [FOTO] : 1/87 Francesca Soli/LaPresse ...

Serie A donne - Risultati e classifica : poker Fiorentina alla Florentia e Juve nel mirino : La Serie A femminile si appresta a vivere un finale di campionato davvero entusiasmante. A due giornate dalla fine ci sono tre squadre in due punti. Merito o colpa, a seconda dei punti di vista, della ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : pareggio della Roma a fine primo tempo[FOTO] : 1/87 Francesca Soli/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : vantaggio della Spal [FOTO] : 1/85 Francesca Soli/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : vantaggio della Fiorentina [FOTO] : 1/85 Francesca Soli/LaPresse ...