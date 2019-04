Risultati NBA – I Clippers si godono un Gallinari da urlo | Lakers ok con Rondo | Golden

NBA 2019 - i Risultati della notte (1 aprile) : Danilo Gallinari trascina i Clippers contro Memphis - sconfitta per San Antonio con Sacramento : Sette partite in campo in questa notte NBA. Nella coda della regular season si vanno definendo ormai le posizioni della griglia playoff. L’unica formazione ancora in lotta per conquistare l’accesso alla seconda fase impegnata è Charlotte, sconfitta nettamente da Golden State. Nelle altre sfide vittorie per Clippers, Lakers e Mavericks, mentre cadono a sorpresa Milwaukee e Denver. sconfitta indolore per San Antonio in casa contro ...

Risultati NBA : continua la cavalcata playoff di Clippers - Rockets e Raptors - frenata Celtics : playoff NBA alle porte e le squadre oltre Oceano stanno lottando per definire le griglie della post season: bel successo per Clippers ed Houston I playoff NBA si avvicinano a grandi passi e le squadre che saranno impegnate nella post season stanno lottando per accaparrarsi i posti migliori nella griglia di partenza. Tra queste squadre ci sono di certo i Clippers, già certi della partecipazione ai playoff ma con una crescente voglia di ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (31 marzo). 50 punti e tripla doppia per James Harden - Clippers ok senza Gallinari tenuto a riposo : Nove partite disputate nel corso della notte NBA, una delle ultime prima dell’inizio di quella grande avventura che sono i playoff che vedranno impegnate otto franchigie della Western Conference e altrettante della Eastern Conference. Vediamo cos’è successo. Merita una menzione speciale l’ennesima debordante prova di James Harden, capace di infilare la quinta tripla doppia con almeno 50 punti della propria carriera nel successo ...

Nba Risultati : Boston piega Indiana - LeBron trascina i Lakers : Kyrie Irving sale in cattedra con 30 punti e regala il successo ai suoi Celtics sui Pacers, impreziosendo il tutto con il lay up decisivo a 5 decimi dalla sirena finale. I Lakers sorridono grazie a ...

Nba Risultati : Warriors ripresi dai Nuggets in cima al West : La volata continua. Golden State e Denver tornano a braccetto al comando della Western Conference, dopo che la sfida a distanza ha favorito i Nuggets. I campioni, comunque primi perché in vantaggio ...

Risultati NBA – LeBron James trascina i Lakers - Golden State ko di misura contro Minnesota : bene Utah e Denver : Il Prescelto stende con 27 punti Charlotte, ottenendo la 28ª vittoria su 28 scontri con Kemba Walker. Golden State ko all’overtime contro i Timberwolves, successo anche per Boston e Denver In un match che contava poco o nulla per i Los Angeles Lakers, LeBron James fa comunque la voce grossa trascinando i giallo-viola al successo contro Charlotte. Sono 27 i punti messi a referto dal Prescelto, top scorer di un incontro concluso ...

NBA - i Risultati della notte : Golden State - finale infuocato. Denver batte OKC : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 131-130 OT Una partita incredibile, conclusa in un modo che farà sicuramente discutere a lungo. Impossibile dunque non iniziare da lì con il racconto, dopo ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 marzo) : Golden State ko al supplementare e raggiunta da Denver. Irving trascina Boston contro Indiana : Sono sei le partite della notte NBA. Continua il duello per la prima posizione nella Western Conference tra Golden State e Denver. Con il successo di ieri dei Nuggets e la sconfitta degli Warriors, adesso le due squadre sono appaiate in classifica con lo stesso record (51-24) e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto di martedì prossimo. Minnesota ha battuto 131-130 dopo un supplementare Golden State, ma il finale di partita ha ...

Risultati NBA – Harden e Atetokounmpo show - gli Spurs vincono nella serata magica dedicata a Ginobili : Una nottata magica tra splendidi omaggi e spettacolo in campo: tutti i Risultati delle partite di NBA In attesa dei playoff, l’NBA non si smentisce mai e regala emozioni uniche e spettacolo mozzafiato. Una giornata ricca di sfide, che di certo non ha lasciato insoddisfatti i tifosi. Ad aprire le danze è stato il match tra Detroit Pistons ed Orlando Magic, con i padroni di casa ad avere la meglio sui rivali per 115-98, trascinati dai ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (29 marzo) : Clippers sconfitti a Milwaukee - successo con vista sui playoff per San Antonio contro Cleveland : Otto partite in programma in questa notte NBA. La stagione regolare volge al termine e dopo la certezza di prendere parte ai playoff acquisita dai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, anche San Antonio compie un passo avanti importante superando Cleveland e approfittando della sconfitta di Sacramento. Rimane invece apertissima la lotta ad Est, con Detroit, Brooklyn, Miami e Orlando a giocarsi le ultime tre posizioni disponibili. Nulla da ...

NBA - Risultati della notte : Booker ne fa ancora 50 ma perde - Durant - quasi - perfetto : Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 103-118 Memphis in casa ha già battuto Portland, Utah, Houston e Oklahoma City ultimamente, per cui Golden State non può prendere sotto gamba una partita ...

Risultati NBA – Curry show nella notte : Seth trascina Portland - Steph firma il succeso Warriors! : I fratelli Curry in grande spolvero: Seth trascina Portland al successo, Steph firma la vittoria Warriors. Bene i Thunder, ko Lakers e Suns: i Risultati NBA della notte Un cognome, una garanzia. Curry show nella notte, nelle trasferte di Chicago e Memphis. Seth Curry in grande spolvero nel successo esterno dei Portland Trail Blazers (47ª vittoria stagionale) sui Chicago Bulls con 20 punti segnati; gli risponde a distanza il fratello Steph ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 marzo) : vincono Golden State - Portland - OKC e Utah - mentre Booker scrive la storia : Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadre della Western Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per Golden State (che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta), Portland Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica, Utah Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...