Risolto l’omicidio dei Murazzi La fine di Stefano | ucciso per caso e senza un motivo 

(Di lunedì 1 aprile 2019) Non c’è un perché neldel giovaneLeo, il commesso del negozio K-way, originario di Biella, 33 anni, ammazzato, con una coltellata alla gola sulla passeggiata di lungo Po Machiavelli ormai 5 settimane fa (era la mattina del 23 febbraio scorso). È statoda un giovane italiano di origini marocchine di 27 anni, disoccupato. Ma...

