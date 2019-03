Programmi tv di Lunedì 1 aprile | Mamma Mia! ci risiamo su Sky Cinema 1

Programmi TV di stasera - lunedì 1 aprile 2019. Su Rai1 torna «Il Commissario Montalbano» con «La giostra degli scambi» : Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2017, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Prodotto in Italia. Trama: Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente doloso. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna ...

Programmi TV di stasera - giovedì 28 marzo 2019. Su Rai2 al posto di «Popolo Sovrano» il film «Prima di lunedì» : Sandra Milo, Vincenzo Salemme e Martina Stella in Prima di lunedì Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Prima puntata – 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi, amministratore dell’azienda ...

Programmi TV di stasera - lunedì 25 marzo 2019. Su Rai1 ultimo appuntamento con «Il Nome della Rosa» : Il Nome della Rosa Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 25 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di lunedì 25 marzo 2019 in prima serata: Rai 1 dedica la serata alla fiction in prima tv Il nome della rosa con Alessio Boni, Rupert Everett e John Turturro. Su Rai 2 Stefano De Martino e Fatima Trotta conducono l’appuntamento con la comicità di Made in Sud. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Sigfrido Ranucci è alla guida di Report. Su Canale 5 Alessia Marcuzzi presenta il reality ...

Programmi TV di stasera - lunedì 25 marzo 2019. Su Rai1 ultimo appuntamento con «Il Nome della Rosa» : Il Nome della Rosa Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di ...

Programmi TV di stasera - lunedì 18 marzo 2019. Su Rete4 «Quarta Repubblica» : Nicola Porro Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa - 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la cena rende evidente la grande diffidenza tra le due ...

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei Programmi di lunedì 18 marzo 2019 in prima e seconda serata : Report ha scoperto che i Ds, che hanno interrotto la loro attività politica nel 2008, pubblicano ancora i bilanci e per ripianare qualche debito hanno venduto uno dei dipinti più famosi di Guttuso. ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 11 marzo 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 11 marzo 2019: Rai 1 dedica la serata alla fiction Il nome della rosa (in prima tv) con John Turturro, Stefano Fresi, Rupert Everett, James Cosmo, Fabrizio Bentivoglio. Su Rai 2 serata all’insegna della comicità con Made in sud, lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Big Eyes ...

Programmi TV di stasera - lunedì 11 marzo 2019. Su Rai3 «Big Eyes» : Big Eyes Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa - 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Adso è stato vittima di una droga, uno degli stratagemmi per fermare i visitatori indesiderati della biblioteca. Mentre Guglielmo prosegue le indagini, Adso non riesce a resistere al fascino della ragazza ...

Stasera in tv : Programmi tv lunedì 11 marzo 2019 : Posticipo in serie A, alle 20:30 Roma-Empoli su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT, canale 251 satellite,. Alle 21.00 per la serie B Venezia-Palermo su DAZN; alle 20.45 il posticipo di serie C Gubbio-...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 4 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 4 marzo 2019: Su Rai 1 debutta la miniserie Il nome della rosa, tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, con John Turturro, Damian Hardung, Rupert Everett e Alessandro Boni. Su Rai 2 serata all’insegna dell’intrattenimento con Made in Sud, condotto dai comici Gigi e Ross. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, sarà trasmesso il film d’amore Autumn in New York (Usa, ...

Programmi TV di stasera - lunedì 4 marzo 2019. Su Rai3 Richard Gere e Winona Ryder in «Autumn in New York» : Richard Gere in Autumn in New York Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa – 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Italia 1327. Il Papa e l’Imperatore sono in guerra. È in gioco la separazione tra religione e politica. Adso, un giovane soldato figlio di un barone tedesco al seguito ...

Stasera in tv : Programmi tv lunedì 4 marzo 2019 : Su Rete 4 politica ed economia con Nicola Porro nel talk Quarta Repubblica . Fiction, serie tv e telefilm . Su Rai1 il lunedì è oramai sempre all'insegna della grande fiction, stavolta dopo ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 25 febbraio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 25 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata al tv movie La stagione della caccia, con Francesco Scianna, Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta. Rai 2 rende omaggio a Gianfranco Funari con lo speciale Lucci incontra Funari. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Litigi d’amore (Usa, 2005) con Joan Allen, Kevin Costner e Erika ...